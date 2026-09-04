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नेपाल बाढ़: 10 दिन बाद त्रिशूली-3ए सुरंग से जिंदा बचाए गए दो मजदूर, मौत के सैलाब के बीच मिली जिंदगी की उम्मीद

Fri, 04 Sep 2026 11:15 AM IST
पवन पांडेय पीटीआई, काठमांडू
पीटीआई, काठमांडू Published by: पवन पांडेय Updated Fri, 04 Sep 2026 11:15 AM IST
सार

नेपाल में 26 अगस्त की विनाशकारी बाढ़ के 10 दिन बाद त्रिशूली-3ए जलविद्युत परियोजना की सुरंग से दो मजदूरों को जिंदा बचाया गया। दोनों मजदूर त्रासदी वाले दिन सुरंग में फंस गए थे। वहीं, नेपाल में बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। पढ़ें पूरी खबर...

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Nepal Flood: Two workers rescued alive from tunnel in Nepal 10 days after flash floods, News In Hindi
नेपाल त्रासदी के बीच चमत्कार - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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नेपाल में 10 दिन पहले आई भीषण बाढ़ और तबाही के बीच दो मजदूरों को सुरंग से जिंदा बाहर निकाल लिया गया है। दोनों मजदूर त्रिशूली-3ए जलविद्युत परियोजना की एक सुरंग में फंसे हुए थे। 10 दिन तक अंधेरे और मुश्किल हालात में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद शुक्रवार को उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। बचाए गए मजदूरों की पहचान 45 वर्षीय कबीर महारजन और 30 वर्षीय संजय साह के रूप में हुई है। महारजन परियोजना में मैकेनिकल सुपरवाइजर और साह फोरमैन के तौर पर काम कर रहे थे।
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त्रासदी के बाद से चल रही थी तलाश
नेपाल सेना के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की टीम लगातार सुरंग में दोनों की तलाश कर रही थी। बचाव अभियान में विशेष उपकरणों की मदद ली गई। अभियान के दौरान जब बचावकर्मियों को सुरंग के भीतर से आवाजें सुनाई दीं, तो उनकी उम्मीद जगी। टीम ने अंदर फंसे लोगों से संपर्क स्थापित किया और इसके बाद उन्हें बाहर निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए।
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नेपाल बाढ़ में अब तक 1282 लोगों की मौत
यह बचाव ऐसे समय हुआ है, जब नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। नेपाल पुलिस के मुताबिक, अब तक 1,282 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ की शुरुआत नेपाल-तिब्बत सीमा के पास हुए बर्फ और चट्टानों के बड़े मलबे के खिसकने से हुई थी। इसके बाद उत्तरी और मध्य नेपाल के कई शहर और गांव बुरी तरह प्रभावित हुए। ऐसे भयावह हालात के बीच 10 दिन बाद दो मजदूरों का जिंदा मिलना राहत और उम्मीद की एक बड़ी खबर बनकर सामने आया है।
 
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