फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   FBI puts India-born man on most wanted fraudsters list snap scam case

किराना स्टोर से करोड़ों का खेल: भारतीय मूल का मंजीत सिंह एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में, कैसे किया घोटाला?

Fri, 04 Sep 2026 09:23 AM IST
नितिन गौतम पीटीआई, वॉशिंगटन
पीटीआई, वॉशिंगटन Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 04 Sep 2026 09:23 AM IST
सार

अमेरिका में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को एफबीआई ने अपनी मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया है। आरोपी पर करोड़ों रुपये का घोटाला करने का आरोप है। एफबीआई को शक है कि वह भागकर भारत आ गया है। 

विज्ञापन
FBI puts India-born man on most wanted fraudsters list snap scam case
एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भारतीय। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत में जन्मा अमेरिकी नागरिक मंजीत सिंह बेदी, अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया है। मंजीत सिंह पर अमेरिकी सरकार की एक योजना में कथित तौर पर शामिल होने का आरोप है। एफबीआई के अनुसार, बेदी वॉशिंगटन के टैकोमा में एक छोटी किराना दुकान चलाता था और ग्राहकों को सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत मिलने वाले सरकारी लाभ कार्ड स्वाइप कर, उन्हें खाद्य सामग्री देने के बजाय नकद राशि देता था। 
विज्ञापन


क्या हैं बेदी पर आरोप?
एफबीआई ने गुरुवार को कहा कि बेदी SNAP लाभार्थियों को खाद्य सामग्री बेचने के बजाय उनके इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर कार्ड स्वाइप करता था और उन्हें नकदी देता था। एजेंसी के मुताबिक, वह इस रकम का आधा हिस्सा अपने पास रख लेता था। एफबीआई का दावा है कि बेदी ने मार्च 2024 से जून 2025 के बीच अमेरिकी सरकार को कम से कम 6 लाख अमेरिकी डॉलर का नुकसान पहुंचाया।
विज्ञापन


बेदी टैकोमा में एशियन ग्रॉसरी स्टोर नाम से एक छोटी किराना दुकान चलाता था। आरोप है कि वह इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर कार्ड के जरिए SNAP लाभार्थियों को खाद्य सामग्री बेचता था। एफबीआई ने कहा, 'उसकी गिरफ्तारी और उसके ठिकाने के बारे में सूचना देने वाले को डेढ़ लाख अमेरिकी डॉलर तक का इनाम दिया जाएगा।'
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोपी के भारत भागकर आने की आशंका
आशंका है कि बेदी, भारत भागकर आ गया है। हालांकि उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उसे अपना पासपोर्ट जमा करने और वॉशिंगटन राज्य में ही रहने का आदेश दिया गया था। हालांकि, एफबीआई का कहना है कि बेदी जल्द ही सीमा पार कर कनाडा चला गया और फिर वहां से भारत फरार हो गया। बेदी पर निगरानी की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाए जाने के बाद 21 मई को अमेरिका की एक जिला अदालत में उसके खिलाफ संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed