फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Nepal Flood Compensation: Did Nepal Ask India for Compensation? Foreign Minister Shishir Khanal Reveals truth

क्या नेपाल ने भारत से मांगा था बाढ़ का मुआवजा?: विदेश मंत्री शिशिर ने साफ किया रुख, किस मुद्दे पर मांगा साथ?

Fri, 04 Sep 2026 11:22 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडो
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडो Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Fri, 04 Sep 2026 11:22 AM IST
सार

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत से मुआवजा मांगे जाने की खबरों पर नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने अब बता दिया है कि भारत या चीन से नेपाल ने मांग की थी। भारत ने नेपाल को अब तक किस तरह की मदद दी है ? दोनों देशों के बीच आगे सहयोग किस दिशा में बढ़ेगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं ...

विज्ञापन
Nepal Flood Compensation: Did Nepal Ask India for Compensation? Foreign Minister Shishir Khanal Reveals truth
नेपाल के विदेश मंत्री - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नेपाल के बाढ़ के बाद भारत से नुकसान का मुआवजा मांगे जाने की खबरों के बीच नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि नेपाल ने भारत से किसी भी तरह के आर्थिक मुआवजे की मांग नहीं की है। खनाल ने साफ कहा कि न तो उन्होंने और न ही नेपाल के विदेश मंत्रालय या सरकार के किसी व्यक्ति ने भारत, चीन या अमेरिका से मुआवजा मांगा है।
विज्ञापन

फिर नेपाल की असली मांग क्या है?

खनाल के मुताबिक नेपाल की अपील मुआवजे के बजाय जलवायु परिवर्तन के असर को समझने और उस पर मिलकर काम करने की है। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में भारत, नेपाल और चीन की पर्यावरणीय स्थिति एक-दूसरे से जुड़ी हुई है और तीनों देश बढ़ते तापमान तथा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उनका जोर इस बात पर है कि क्षेत्रीय देश बेहतर तैयारी करें और दुनिया के दूसरे देश भी नेपाल जैसे छोटे देशों की मदद के लिए आगे आएं।
विज्ञापन

भारत ने नेपाल के लिए क्या-क्या मदद भेजी?

नेपाल के विदेश मंत्री ने आपदा के तुरंत बाद भारत की राहत और बचाव कोशिशों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत शुरुआती दौर से ही काठमांडू के संपर्क में रहा और उसने जरूरत के मुताबिक हर तरह की मदद देने की पेशकश की। भारत की ओर से राहत सामग्री, बचाव उपकरण, अस्थायी पुल से जुड़े सामान, पानी निकालने वाली मशीनें और अन्य जरूरी सामग्री भेजी गई। इसके अलावा चिकित्सा सामान, जनरेटर, सौर लैंप, टेंट और पानी साफ करने वाली इकाइयां भी नेपाल भेजी गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

भारत ने कितनी राहत सामग्री नेपाल भेजी?

भारत का पहला राहत विमान 26 अगस्त को नेपाल पहुंचा था, जिसमें 10 टन सामान था। इसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट, सौर लैंप और दवाएं शामिल थीं। इसके बाद 27 अगस्त को दूसरी खेप में 37.5 टन राहत सामग्री भेजी गई। इसमें टेंट, कंबल, स्वच्छता किट, सौर लैंप, पानी निकालने वाले पंप, रसोई का सामान, जनरेटर, दवाएं और खाद्य सामग्री शामिल थी। इसके बाद 10 टन की एक और खेप भेजी गई। भारत ने बुधवार को 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन जरूरी दवाओं के साथ पांचवां विमान भी भेजा।

फोरेंसिक मदद को लेकर दोनों देशों में क्या सहयोग हो रहा है?

भारत ने राहत और बचाव के साथ फोरेंसिक सहायता भी उपलब्ध कराई है। नेपाल में बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने के बाद शवों की पहचान एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। खनाल ने कहा कि भारत ने इस दिशा में भी सहयोग दिया है। उन्होंने बताया कि दोनों सरकारों के बीच जरूरत के अनुसार लगातार बातचीत हो रही है। नेपाल की ओर से जब भी नई जरूरत सामने आती है, भारत को इसकी जानकारी दी जाती है और नई दिल्ली सहायता के लिए तैयार रहती है।

कितनी तबाही हुई है और आगे क्या चुनौती है?

नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, गुरुवार शाम सात बजे तक रासुवा में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 पहुंच गई थी। इस आपदा ने नेपाल के उत्तरी और मध्य हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। खनाल ने कहा कि अब जरूरत केवल तत्काल राहत तक सीमित रहने की नहीं है। बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली ऐसी आपदाओं के लिए लंबे समय की तैयारी जरूरी है। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग को नेपाल की सुरक्षा, संस्कृति, विरासत और भविष्य के लिए अहम बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed