दुनिया में कोरोना: ब्राजील में एक दिन में सर्वाधिक मौतें, अमेरिका में 24 घंटे में 3176 मौतें

सार दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से अब तक करीब एक लाख 90 हजार की जान जा चुकी है और करीब 27 लाख लोग संक्रमित हैं। जबकि सात लाख 17 हजार से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 47 हजार को पार कर गई है और आठ लाख 48 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। यहां पढ़ें दुनियाभर में कोरोना से संबंधित सभी अपडेट...

Brazil records 407 deaths from the #coronavirus in 24 hours, the highest daily toll since the start of the pandemic. Total reported death toll now stands at 3,313 https://t.co/25ue0RscDN 📸 Michael Dantas pic.twitter.com/WLWKDiApZW

It is reiterated that due to the lockdown and suspension of air travel to India, no decision has been taken for evacuation of Indians from Saudi Arabia, at this stage: Embassy of India in Saudi Arabia https://t.co/YiVgrMzQ4M