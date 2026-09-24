चीन का मिशन एआई: रोबोटिक्स-टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया में बढ़त बनाने की तैयारी, अमेरिका को चुनौती देने में लगा

बीजिंग में पूर्व खेतिहर जमीन पर अब खड़े एक चमचमाते प्रौद्योगिकी पार्क में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दो रोबोटिक हाथों को धीरे-धीरे एक सुई में धागा पिरोते हुए देखा। तभी वह बोले, यही वह चीज है जो चीन के भविष्य को सुरक्षित करेगी। यह एआई चीन के कारखानों, अस्पतालों, स्कूलों में हर जगह होगा। यह एक ऐसा भविष्य है जिसमें अमेरिका नहीं, बल्कि चीन दबदबा रखेगा।

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