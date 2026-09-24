ईरान की चुनौती का जवाब बनेगा आईएमईसी: ट्रंप बोले- भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप कॉरिडोर से घटेगी निर्भरता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप कॉरिडोर को ईरान समस्या का समाधान बताया। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर मध्य पूर्व के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को होर्मुज से दूर ले जाने में भूमिका निभाएगा। खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ बैठक में ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों ने इस बात की आवश्यकता साबित कर दी है कि ऊर्जा आपूर्ति के लिए वैकल्पिक रास्ते बनाए जाएं। सितंबर 2023 में नई दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ शामिल हैं। एजेंसी

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