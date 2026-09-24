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जिनपिंग का अमेरिका दौरा LIVE: ट्रंप-मेलानिया ने एयरपोर्ट पर चीनी राष्ट्रपति का स्वागत किया, पत्नी पेंग भी साथ

Thu, 24 Sep 2026 03:52 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 24 Sep 2026 03:52 AM IST
खास बातें

जिनपिंग का अमेरिका दौरा LIVE: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने ज्वाइंट बेस एंड्रयूज  एयरपोर्ट जाकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का स्वागत किया। जिनपिंग के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। जिनपिंग के यूएस दौरे और ट्रंप के साथ बातचीत से जुड़े तमाम अपडेट्स पढ़िए अमर उजाला के इस लाइव ब्लॉग में

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जिनपिंग अमेरिका पहुंचे, ट्रंप ने किया स्वागत - फोटो : एएनआई वीडियो- अमर उजाला ग्राफिक्स

लाइव अपडेट

03:42 AM, 24-Sep-2026

जिनपिंग का अमेरिका दौरा LIVE: ट्रंप-मेलानिया ने एयरपोर्ट पर चीनी राष्ट्रपति का स्वागत किया, पत्नी पेंग भी साथ

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पत्नी और प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं। अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया के साथ एयरपोर्ट जाकर जिनपिंग का स्वागत किया। हवाईअड्डे पर अमेरिकी सैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। ट्रंप और जिनपिंग के बीच होने वाली बातचीत बेहद खास मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात और बातचीत की योजना ऐसे समय में बनी है, जब न्यूयॉर्क में दुनियाभर के मेहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, ईरान पर दबाव बनाने जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है।
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