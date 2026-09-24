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जिनपिंग का अमेरिका दौरा LIVE: ट्रंप-मेलानिया ने एयरपोर्ट पर चीनी राष्ट्रपति का स्वागत किया, पत्नी पेंग भी साथ

#WATCH | Chinese President Xi Jinping and First lady Peng Liyuan arrive in the United States; US President Donald Trump and First Lady Melania Trump receive them at Joint Base Andrews



(Video Source: Reuters) pic.twitter.com/xgFZagX8cE — ANI (@ANI) September 23, 2026

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पत्नी और प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं। अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया के साथ एयरपोर्ट जाकर जिनपिंग का स्वागत किया। हवाईअड्डे पर अमेरिकी सैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। ट्रंप और जिनपिंग के बीच होने वाली बातचीत बेहद खास मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात और बातचीत की योजना ऐसे समय में बनी है, जब न्यूयॉर्क में दुनियाभर के मेहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, ईरान पर दबाव बनाने जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है।