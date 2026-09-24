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जिनपिंग का अमेरिका दौरा LIVE: ट्रंप-मेलानिया ने एयरपोर्ट पर चीनी राष्ट्रपति का स्वागत किया, पत्नी पेंग भी साथ
जिनपिंग का अमेरिका दौरा LIVE: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने ज्वाइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट जाकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का स्वागत किया। जिनपिंग के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। जिनपिंग के यूएस दौरे और ट्रंप के साथ बातचीत से जुड़े तमाम अपडेट्स पढ़िए अमर उजाला के इस लाइव ब्लॉग में
लाइव अपडेट
जिनपिंग का अमेरिका दौरा LIVE: ट्रंप-मेलानिया ने एयरपोर्ट पर चीनी राष्ट्रपति का स्वागत किया, पत्नी पेंग भी साथचीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पत्नी और प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं। अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया के साथ एयरपोर्ट जाकर जिनपिंग का स्वागत किया। हवाईअड्डे पर अमेरिकी सैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। ट्रंप और जिनपिंग के बीच होने वाली बातचीत बेहद खास मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात और बातचीत की योजना ऐसे समय में बनी है, जब न्यूयॉर्क में दुनियाभर के मेहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, ईरान पर दबाव बनाने जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है।
#WATCH | Chinese President Xi Jinping and First lady Peng Liyuan arrive in the United States; US President Donald Trump and First Lady Melania Trump receive them at Joint Base Andrews— ANI (@ANI) September 23, 2026
(Video Source: Reuters) pic.twitter.com/xgFZagX8cE