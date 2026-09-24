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विदेश के समाचार: सुपर अल नीनो से छह माह में 4.51 लाख मौतों का खतरा; ऑक्सफोर्ड में कई नए शब्दों को मिली एंट्री

Thu, 24 Sep 2026 05:17 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 24 Sep 2026 05:17 AM IST
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics

इस साल का सुपर अल नीनो दुनिया के कई हिस्सों में जानलेवा गर्मी का कारण बन सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय की क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के शोधकर्ताओं के अनुमान के मुताबिक, सितंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच अत्यधिक गर्मी के कारण दुनियाभर में करीब 4.51 लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। शोधकर्ताओं ने चेताया है कि अगर अल नीनो 2027 तक बना रहा तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान समेत उत्तरी गोलार्ध के देश खास तौर पर संवेदनशील हो सकते हैं।

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ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कैरिबियन और बरमूडा के स्थानीय शब्द शामिल
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने बरमूडा और कैरिबियन में इस्तेमाल होने वाले एक दर्जन से अधिक शब्दों को आधिकारिक मान्यता दी। बुधवार को जिन शब्दों को मान्यता दी गई इनमें "बिमपर्ट" (मूर्ख व्यक्ति) और "हॉर्नरमैन" (बेवफा पुरुष) जैसे शब्द प्रमुख हैं। लियोनार्ड अलेक्जेंडर ने "हॉर्नरमैन" के शामिल होने पर खुशी जताई। "वेक्स मनी" वह पैसा है जो महिलाएं आपात स्थिति के लिए सुरक्षित रखती हैं। "जाब्लेस" एक दुष्ट महिला आत्मा है, जबकि "डौएन" बपतिस्मा से पहले मरे बच्चे की आत्मा है। एवियोन जॉर्ज ने कहा कि यह मान्यता युवा पीढ़ियों के लिए परंपरा बचाती है। "शेडिश", "शुगर केक", "पीनट पंच" जैसे खाद्य-संबंधी शब्द भी जोड़े गए। "नाना", "नानी" (मातृ दादा-दादी) और "हम्मा" (दोस्त) जैसे शब्द भी सूची में हैं। "ट्रिनबैगोनियन" और "कैनबौले" (दास मुक्ति का कार्निवल उत्सव) अंतिम कैरिबियन शब्द हैं। शेरविन विलियम्स ने कहा कि इससे दुनिया उनके त्रिनिदादियन मूल को समझेगी।

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63 डिग्री तापमान में मिला जिंदा अमीबा, बढ़ा रहा है आबादी 
अमेरिका के लासेन वोल्केनिक नेशनल पार्क के खौलते झरनों में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अमीबा खोजा है, जो 63 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी जीवित रहने के साथ अपनी संख्या बढ़ा रहा है। नए जीव का नाम इंसेंडियामीबा कैस्केडेंसिस रखा गया है, जिसका अर्थ कैस्केड्स का फायर अमीबा है। अब तक माना जाता था कि जटिल कोशिकाओं वाले जीव 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में जीवित नहीं रह सकते।
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पाकिस्तान ने दो हजार पूर्व अफगान सैनिक भर्ती किए
बलूचिस्तान में बढ़ते हमलों के बीच पाकिस्तान ने 2,000 पूर्व अफगान सैनिकों और पुलिसकर्मियों को भर्ती किया है। इनमें कई अमेरिकी सेना के साथ तालिबान के खिलाफ लड़ चुके हैं। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद बेरोजगार इन कर्मियों को अब बलोच विद्रोहियों के खिलाफ अभियानों में लगाया जाएगा। इनको हर महीने 40 हजार पाकिस्तानी रुपये (करीब 13,800 भारतीय रुपये) वेतन मिलेगा।
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