विदेश के समाचार: सुपर अल नीनो से छह माह में 4.51 लाख मौतों का खतरा; ऑक्सफोर्ड में कई नए शब्दों को मिली एंट्री

इस साल का सुपर अल नीनो दुनिया के कई हिस्सों में जानलेवा गर्मी का कारण बन सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय की क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के शोधकर्ताओं के अनुमान के मुताबिक, सितंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच अत्यधिक गर्मी के कारण दुनियाभर में करीब 4.51 लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। शोधकर्ताओं ने चेताया है कि अगर अल नीनो 2027 तक बना रहा तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान समेत उत्तरी गोलार्ध के देश खास तौर पर संवेदनशील हो सकते हैं।

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ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कैरिबियन और बरमूडा के स्थानीय शब्द शामिल

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने बरमूडा और कैरिबियन में इस्तेमाल होने वाले एक दर्जन से अधिक शब्दों को आधिकारिक मान्यता दी। बुधवार को जिन शब्दों को मान्यता दी गई इनमें "बिमपर्ट" (मूर्ख व्यक्ति) और "हॉर्नरमैन" (बेवफा पुरुष) जैसे शब्द प्रमुख हैं। लियोनार्ड अलेक्जेंडर ने "हॉर्नरमैन" के शामिल होने पर खुशी जताई। "वेक्स मनी" वह पैसा है जो महिलाएं आपात स्थिति के लिए सुरक्षित रखती हैं। "जाब्लेस" एक दुष्ट महिला आत्मा है, जबकि "डौएन" बपतिस्मा से पहले मरे बच्चे की आत्मा है। एवियोन जॉर्ज ने कहा कि यह मान्यता युवा पीढ़ियों के लिए परंपरा बचाती है। "शेडिश", "शुगर केक", "पीनट पंच" जैसे खाद्य-संबंधी शब्द भी जोड़े गए। "नाना", "नानी" (मातृ दादा-दादी) और "हम्मा" (दोस्त) जैसे शब्द भी सूची में हैं। "ट्रिनबैगोनियन" और "कैनबौले" (दास मुक्ति का कार्निवल उत्सव) अंतिम कैरिबियन शब्द हैं। शेरविन विलियम्स ने कहा कि इससे दुनिया उनके त्रिनिदादियन मूल को समझेगी।