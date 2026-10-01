यमुनोत्री धाम: चटक धूप, हाईवे और पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू

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यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में गुरुवार को चटख धूप खिली हुई है। सुहावने मौसम के बीच धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। यमुनोत्री हाईवे पर भी यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। वहीं, जानकीचट्टी से यमुनोत्री धाम तक पैदल मार्ग पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है। मौसम साफ रहने से श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

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