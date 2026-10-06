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Uttarkashi:Someshwar Maharaj's palanquin arrives in Lakhamandal for the first time; the area resonates with the sounds of traditional musical instruments
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पहली बार लाखामंडल पहुंची सोमेश्वर महाराज की डोली, पारंपरिक वाद्य यंत्रों से गूंजा क्षेत्र
बड़कोट में मां यमुना के शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से क्षेत्र के आराध्य देव सोमेश्वर महाराज की डोली ऐतिहासिक स्थल लाखामंडल पहुंची। डोली पहली बार पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन के साथ लाखामंडल लाई गई। डोली के पहुंचने पर ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय नजर आया। डोली के आगमन को लेकर ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा। पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और भक्ति का माहौल बना रहा।
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