{"_id":"6a874f87055e472107068217","slug":"video-goods-found-loaded-on-a-bihar-bound-bus-gst-mobile-squad-intercepts-the-vehicle-2026-08-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिहार की बस में लदा मिला माल, जीएसटी सचल दल ने पकड़ा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी झांसी। रक्षाबंधन पर्व को लेकर चल रही विशेष चेकिंग के दौरान बृहस्पतिवार देर शाम जीएसटी सचल दल ने झांसी-ललितपुर हाईवे पर बिहार नंबर की यात्री बस को रोककर जांच की। बस के अंदर बड़ी मात्रा में माल लदा मिला। सचल दल ने चालक से माल से संबंधित प्रपत्र मांगे हैं। अधिकारियों के अनुसार, प्रपत्रों और माल के सत्यापन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ज्वाइंट कमिश्नर एसआईबी मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए सभी हाईवे पर सचल दल को विशेष चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में बृहस्पतिवार देर शाम झांसी-ललितपुर हाईवे पर भेल चौकी के समीप सिमरावारी के पास बिहार नंबर की एक यात्री बस को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान बस के अंदर बड़ी संख्या में सामान लोड मिला। सचल दल ने चालक से माल से संबंधित बिल, ई-वे बिल समेत अन्य जरूरी प्रपत्र प्रस्तुत करने को कहा है। इन दस्तावेजों के आधार पर यह जांच की जा रही है कि माल की खरीद-बिक्री और परिवहन से संबंधित जीएसटी नियमों का पालन किया गया है या नहीं। मौके पर मौजूद सचल दल के अधिकारी माल और दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, शुक्रवार को जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि माल में किसी तरह की जीएसटी कर चोरी हुई है या नहीं।

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