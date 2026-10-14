{"_id":"6ace7c59d779428d3d057113","slug":"video-senior-national-hockey-championship-dadra-nagar-haveli-beat-telangana-2-0-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप दादरा एवं नगर हवेली ने तेलंगाना को 2-0 से हराया","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

झांसी। हॉकी प्रतियोगिता में दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव हॉकी ने तेलंगाना हॉकी को 2-0 गोल से पराजित किया। विजेता टीम की ओर से सुनील यादव और अनिल ने एक-एक गोल किया। शानदार प्रदर्शन के लिए मुदस्सर कुरैशी को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

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