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भारतीय महिला हॉकी टीम ने भोपाल में खेले गए महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के फाइनल में चीन को 3-1 से हराकर चौथी बार खिताब जीत लिया। भारत की ओर से दीपिका ने दो और इशिका ने एक गोल किया। पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खिलाड़ियों को बधाई दी।

विज्ञापन भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भोपाल में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 3-1 से हराकर चौथी बार यह महाद्वीपीय खिताब जीतने का गौरव हासिल किया। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके प्रदर्शन की सराहना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने भोपाल की धरती पर चीन को हराकर इतिहास रच दिया है। खिलाड़ियों के शानदार तालमेल, समर्पण और जीत के संकल्प ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने टीम को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'शाबाश टीम इंडिया!'

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भोपाल की धरती पर भारतीय बेटियों ने रचा इतिहास... ‘महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026’ के फाइनल मुकाबले में चीन को पराजित कर खिताब अपने नाम करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को हार्दिक बधाई। टीम के कुशल तालमेल, लगन और जीत के संकल्प से बेटियों ने आज पूरे देश को गौरवान्वित किया है। शाबाश टीम इंडिया! #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 28, 2026

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पहले हाफ में पिछड़ी भारत, दूसरे हाफ में की शानदार वापसी

फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। चीन की खिलाड़ी युजुन चेन ने 25वें मिनट में फील्ड गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। हाफ टाइम तक भारतीय टीम इसी स्कोर से पीछे थी। हालांकि, दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी की। दीपिका ने 38वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को 1-1 की बराबरी दिलाई। इसके बाद 42वें मिनट में इशिका ने फील्ड गोल दागकर भारत को 2-1 से आगे कर दिया। अगले ही मिनट यानी 43वें मिनट में दीपिका ने एक और पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर भारत की बढ़त 3-1 कर दी। इसके बाद चीन की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने खिताब अपने नाम कर लिया।

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दीपिका टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर

भारतीय टीम की जीत में दीपिका की अहम भूमिका रही। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 10 गोल किए और प्रतियोगिता की सर्वोच्च स्कोरर रहीं। उनके 10 गोल में नौ पेनल्टी कॉर्नर और एक ओपन प्ले से आया। खास बात यह रही कि भारतीय महिला हॉकी टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। टीम ने शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब तक का सफर तय किया।

छह टीमों ने लिया था हिस्सा

महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन 19 से 28 नवंबर तक किया गया। 10 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलयेशिया और थाईलैंड की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेली गई, जिसके बाद शीर्ष चार टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भारत ने चीन को हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।