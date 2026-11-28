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चौथी बार चैंपियन बना भारत

भारतीय महिला हॉकी टीम ने इससे पहले 2016, 2023 और 2024 में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। अब 2026 में चीन को हराकर टीम ने चौथी बार यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही भारत ने अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव भी किया।

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भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर एशिया में अपना दबदबा साबित करते हुए इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में चीन को 3-1 से हराकर महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने लगातार तीसरी बार खिताब जीतने की उपलब्धि हासिल की और चौथी बार चैंपियन बनकर प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे सफल टीम का दर्जा हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में भी अपने खेल का दम दिखाया। खिताबी मुकाबले में चीन को 3-1 से मात देकर भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया।