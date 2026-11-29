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दीपिका ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल किए, जबकि इशिका ने भारत के लिए एक गोल किया। हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख रुपए और सपोर्ट स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 1.5 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। मैच के पहले ही मिनट में चीन को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारत की ओर से सुनेलिता टोप्पो ने बेहतरीन बचाव करते हुए खतरे को टाल दिया। निक्की प्रधान ने भी शानदार डिफेंसिव समझ दिखाई और चीनी हमलों को रोकते हुए भारत के डिफेंस को मजबूत बनाए रखा।कप्तान सलीमा टेटे ने मिडफील्ड में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। धीरे-धीरे भारत को अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा जगह मिलने लगी और टीम विपक्षी पाले में मौके तलाशने लगी। पहला क्वार्टर बिना किसी गोल के समाप्त हुआ। दूसरे क्वार्टर में भारत ने अधिक आक्रामक इरादे के साथ वापसी की। टीम ने आगे बढ़कर दबाव बनाया, ताकि गेंद पर फिर से कब्जा किया जा सके और चीन को अपनी मनचाही लय में आने से रोका जा सके। हालांकि, चीनी टीम अपने डिफेंस में अनुशासित रही; युजुन चेन ने पीछे की तरफ अहम भूमिका निभाई, जबकि जियाक्सिन फेंग ने आगे की तरफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।25वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से मैच का पहला बड़ा मोड़ आया। डंडन जुओ ने सर्कल के अंदर गेंद पहुंचाई, जहां युजुन चेन ने गेंद की दिशा बदलकर चीन को बढ़त दिला दी। हाफ-टाइम तक चीन 1-0 से आगे रहा। हाफ-टाइम के बाद भारतीय टीम नए इरादे के साथ मैदान पर उतरी। लेकिन चीन की ओर से जू झांग ने कई अहम इंटरसेप्शन किए और वेई किक्सियाओ ने अपनी बढ़त को बचाए रखने के लिए चीन की टीम को संयमित रखा।भारत की लगातार कोशिशों का फल 38वें मिनट में मिला। इशिका की मदद से भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे दीपिका ने गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इस बराबरी के गोल से मैच का रुख बदल गया; भारत ने अपने खेल की तीव्रता बढ़ाई और अटैकिंग थर्ड में अधिक आत्मविश्वास के साथ खेलना शुरू किया।इसके बाद, 42वें मिनट में एक बेहतरीन फील्ड गोल के जरिए भारत ने मैच में पूरी तरह वापसी कर ली। इस गोल के बिल्ड-अप में नेहा ने अहम भूमिका निभाई, जबकि लालरेम्सियामी ने बाईं ओर से आक्रमण का विकल्प दिया, जिससे भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया। इशिका ने इस मूव को गोल में बदलकर भारत को मैच में पहली बार बढ़त दिलाई। इसके ठीक एक मिनट बाद, 43वें मिनट में दीपिका ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला और भारत की बढ़त को 3-1 कर दिया।आखिरी क्वार्टर में भी भारत ने लगातार दबाव बनाए रखा, जिसमें बलजीत कौर ने बाईं ओर से शानदार खेल दिखाया। दूसरी तरफ, भारत ने मैच के अंतिम क्षणों में अपना संयम और डिफेंसिव अनुशासन बनाए रखा, जिससे वे अपनी दो गोल की बढ़त को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे और चैंपियनशिप जीत ली।कुडो यू (जापान)वेई किक्सियाओ (चीन)दीपिका (भारत)दीपिका (भारत)