{"_id":"6b0b23ed2611398bf80617ed","slug":"gukesh-and-sindarov-settle-for-fourth-consecutive-draw-in-world-chess-championship-2026-11-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"विश्व चैंपियनशिप: गुकेश और सिंदारोव के बीच लगातार चौथा मुकाबला ड्रॉ, स्कोर 2-2 से बराबर","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विश्व शतरंज चैंपियनशिप के चौथे गेम में भी भारत के डी गुकेश और उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। 34 चालों के बाद समाप्त हुई इस बाजी के साथ दोनों खिलाड़ियों के बीच लगातार चौथा गेम बराबरी पर छूटा। चार गेम के बाद स्कोर 2-2 है। अब पांचवें गेम में सिंदारोव सफेद मोहरों से खेलेंगे।

विज्ञापन विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन डी गुकेश और उज्बेकिस्तान के चुनौतीवीर जावोखिर सिंदारोव के बीच खिताबी जंग लगातार रोमांचक होती जा रही है। शुक्रवार को खेले गए चौथे गेम में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इसके साथ ही चैंपियनशिप में लगातार चौथी बाजी बराबरी पर छूटी। सफेद मोहरों से खेल रहे भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने सिंदारोव की रक्षात्मक रणनीति को भेदने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली। दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और 34 चालों के बाद बाजी ड्रॉ घोषित कर दी गई।

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दोनों खिलाड़ियों ने नहीं लिया कोई बड़ा जोखिम

मुकाबले के दौरान गुकेश और सिंदारोव दोनों ने काफी सतर्कता के साथ खेल दिखाया। किसी भी खिलाड़ी ने बड़ा जोखिम लेने से परहेज किया। सिंदारोव की मजबूत रक्षात्मक रणनीति के सामने गुकेश को बढ़त बनाने का मौका नहीं मिला और आखिरकार दोनों खिलाड़ियों ने अंक साझा किए।

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