विश्व चैंपियनशिप: गुकेश और सिंदारोव के बीच लगातार चौथा मुकाबला ड्रॉ, स्कोर 2-2 से बराबर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जिनेवा Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sun, 29 Nov 2026 12:26 AM IST
सार
विश्व शतरंज चैंपियनशिप के चौथे गेम में भी भारत के डी गुकेश और उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। 34 चालों के बाद समाप्त हुई इस बाजी के साथ दोनों खिलाड़ियों के बीच लगातार चौथा गेम बराबरी पर छूटा। चार गेम के बाद स्कोर 2-2 है। अब पांचवें गेम में सिंदारोव सफेद मोहरों से खेलेंगे।
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विस्तार
विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन डी गुकेश और उज्बेकिस्तान के चुनौतीवीर जावोखिर सिंदारोव के बीच खिताबी जंग लगातार रोमांचक होती जा रही है। शुक्रवार को खेले गए चौथे गेम में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इसके साथ ही चैंपियनशिप में लगातार चौथी बाजी बराबरी पर छूटी। सफेद मोहरों से खेल रहे भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने सिंदारोव की रक्षात्मक रणनीति को भेदने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली। दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और 34 चालों के बाद बाजी ड्रॉ घोषित कर दी गई।
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दोनों खिलाड़ियों ने नहीं लिया कोई बड़ा जोखिम
मुकाबले के दौरान गुकेश और सिंदारोव दोनों ने काफी सतर्कता के साथ खेल दिखाया। किसी भी खिलाड़ी ने बड़ा जोखिम लेने से परहेज किया। सिंदारोव की मजबूत रक्षात्मक रणनीति के सामने गुकेश को बढ़त बनाने का मौका नहीं मिला और आखिरकार दोनों खिलाड़ियों ने अंक साझा किए।
मुकाबले के दौरान गुकेश और सिंदारोव दोनों ने काफी सतर्कता के साथ खेल दिखाया। किसी भी खिलाड़ी ने बड़ा जोखिम लेने से परहेज किया। सिंदारोव की मजबूत रक्षात्मक रणनीति के सामने गुकेश को बढ़त बनाने का मौका नहीं मिला और आखिरकार दोनों खिलाड़ियों ने अंक साझा किए।
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2-2 से बराबर है स्कोर
14 गेम की इस विश्व चैंपियनशिप में चार मुकाबलों के बाद स्कोर 2-2 से बराबर हो गया है। इससे पहले खेले गए शुरुआती तीनों क्लासिकल गेम भी ड्रॉ रहे थे। अब तक दोनों में से कोई भी खिलाड़ी खिताबी मुकाबले में बढ़त हासिल नहीं कर सका है। पांचवें गेम में सिंदारोव सफेद मोहरों के साथ खेलेंगे, जबकि गुकेश काले मोहरों से चुनौती पेश करेंगे। लगातार चार ड्रॉ के बाद अब दोनों खिलाड़ियों की नजरें पहली जीत दर्ज कर मुकाबले में बढ़त बनाने पर होंगी।
14 गेम की इस विश्व चैंपियनशिप में चार मुकाबलों के बाद स्कोर 2-2 से बराबर हो गया है। इससे पहले खेले गए शुरुआती तीनों क्लासिकल गेम भी ड्रॉ रहे थे। अब तक दोनों में से कोई भी खिलाड़ी खिताबी मुकाबले में बढ़त हासिल नहीं कर सका है। पांचवें गेम में सिंदारोव सफेद मोहरों के साथ खेलेंगे, जबकि गुकेश काले मोहरों से चुनौती पेश करेंगे। लगातार चार ड्रॉ के बाद अब दोनों खिलाड़ियों की नजरें पहली जीत दर्ज कर मुकाबले में बढ़त बनाने पर होंगी।