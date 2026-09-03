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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Why did Mayawati strip Akash Anand of the post of National Coordinator?

मायावती ने आकाश आनंद को फिर दिया बड़ा झटका, क्यों छीना राष्ट्रीय संयोजक का पद?

Thu, 03 Sep 2026 08:19 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Thu, 03 Sep 2026 08:19 PM IST
Why did Mayawati strip Akash Anand of the post of National Coordinator?
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ा झटका दिया है। मायावती ने आकाश आनंद को राजनीतिक रूप से और अधिक परिपक्व (मैच्योर) होने की बात कहते हुए पार्टी की किसी भी बड़ी जिम्मेदारी से दूर रखने का फैसला किया है।
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