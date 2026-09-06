उड़ते ही विमान में आई खराबी: लंदन जा रही वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट की बंगलूरू में इमरजेंसी लैंडिंग; वजह क्या?
पीटीआई, बंगलूरू। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 06 Sep 2026 03:29 PM IST
सार
लंदन जा रही वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट ने रविवार सुबह बंगलूरू से उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ देर बाद तकनीकी समस्या आने पर विमान तुमकुरु के आसपास आधे घंटे से ज्यादा समय तक चक्कर लगाता रहा। इसके बाद विमान को सुरक्षा के लिहाज से बंगलूरू वापस लाया गया और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार करीब 270 यात्री सुरक्षित हैं, जबकि तकनीकी खराबी की सटीक वजह की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विस्तार
रविवार सुबह बंगलूरू से लंदन जा रही वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट को उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही वापस लौटना पड़ा। विमान ने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से करीब सुबह 8:20 बजे उड़ान भरी थी। लेकिन उड़ान के तुरंत बाद विमान में तकनीकी समस्या सामने आई। इसके बाद चालक दल ने विमान को वापस बंगलूरू लाने का फैसला किया। विमान में करीब 270 यात्री सवार थे और सभी की सुरक्षा को देखते हुए इसे वापस लाया गया। तकनीकी दिक्कत सामने आने के बाद विमान ने सीधे अपनी उड़ान जारी नहीं रखी और बंगलूरू लौट गया।
आसमान में क्यों चक्कर लगाता रहा विमान?
तकनीकी समस्या सामने आने के बाद विमान को तुरंत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान विमान तुमकुरु के आसपास आधे घंटे से ज्यादा समय तक चक्कर लगाता रहा। इसके बाद इसे बंगलूरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर वापस लाया गया। विमान को सुरक्षित तरीके से उतारने के लिए यह कदम उठाया गया।
विमान में सवार यात्रियों का क्या हुआ?
बंगलूरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी बीआईएएल के सूत्रों के मुताबिक विमान को सुरक्षा के लिहाज से वापस लाया गया। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सबसे अहम बात यह है कि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस घटना में किसी यात्री के घायल होने की जानकारी नहीं दी गई है।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: अंकित बालियान हत्याकांड: 'ऐसा हश्र करेंगे, सोच भी न पाओगे, आज रात...'; इनामी शूटर सत्यम के नाम से फिर दी धमकी
विमान में किस तरह की तकनीकी खराबी आई थी?
अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान में वास्तव में किस तरह की तकनीकी समस्या आई थी। घटना के बाद संबंधित अधिकारी इसके कारणों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में तकनीकी खराबी की सटीक वजह नहीं बताई गई है। इसलिए खराबी को लेकर किसी तरह का अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा।
एयरलाइन ने घटना पर क्या कहा?
घटना को लेकर फिलहाल वर्जिन अटलांटिक की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, बंगलूरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सूत्रों ने विमान की वापसी और इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी दी है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि लंदन जा रही फ्लाइट तकनीकी समस्या के बाद वापस बंगलूरू लौटी और विमान में सवार करीब 270 यात्री सुरक्षित हैं।
विज्ञापन
आसमान में क्यों चक्कर लगाता रहा विमान?
तकनीकी समस्या सामने आने के बाद विमान को तुरंत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान विमान तुमकुरु के आसपास आधे घंटे से ज्यादा समय तक चक्कर लगाता रहा। इसके बाद इसे बंगलूरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर वापस लाया गया। विमान को सुरक्षित तरीके से उतारने के लिए यह कदम उठाया गया।
विज्ञापन
विमान में सवार यात्रियों का क्या हुआ?
बंगलूरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी बीआईएएल के सूत्रों के मुताबिक विमान को सुरक्षा के लिहाज से वापस लाया गया। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सबसे अहम बात यह है कि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस घटना में किसी यात्री के घायल होने की जानकारी नहीं दी गई है।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: अंकित बालियान हत्याकांड: 'ऐसा हश्र करेंगे, सोच भी न पाओगे, आज रात...'; इनामी शूटर सत्यम के नाम से फिर दी धमकी
विमान में किस तरह की तकनीकी खराबी आई थी?
अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान में वास्तव में किस तरह की तकनीकी समस्या आई थी। घटना के बाद संबंधित अधिकारी इसके कारणों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में तकनीकी खराबी की सटीक वजह नहीं बताई गई है। इसलिए खराबी को लेकर किसी तरह का अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा।
एयरलाइन ने घटना पर क्या कहा?
घटना को लेकर फिलहाल वर्जिन अटलांटिक की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, बंगलूरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सूत्रों ने विमान की वापसी और इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी दी है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि लंदन जा रही फ्लाइट तकनीकी समस्या के बाद वापस बंगलूरू लौटी और विमान में सवार करीब 270 यात्री सुरक्षित हैं।