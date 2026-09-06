फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   virgin atlantic london flight emergency landing bengaluru

उड़ते ही विमान में आई खराबी: लंदन जा रही वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट की बंगलूरू में इमरजेंसी लैंडिंग; वजह क्या?

Sun, 06 Sep 2026 03:29 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, बंगलूरू।
पीटीआई, बंगलूरू। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 06 Sep 2026 03:29 PM IST
सार

लंदन जा रही वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट ने रविवार सुबह बंगलूरू से उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ देर बाद तकनीकी समस्या आने पर विमान तुमकुरु के आसपास आधे घंटे से ज्यादा समय तक चक्कर लगाता रहा। इसके बाद विमान को सुरक्षा के लिहाज से बंगलूरू वापस लाया गया और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार करीब 270 यात्री सुरक्षित हैं, जबकि तकनीकी खराबी की सटीक वजह की जांच की जा रही है।
 

विज्ञापन
virgin atlantic london flight emergency landing bengaluru
वर्जिन अटलांटिक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रविवार सुबह बंगलूरू से लंदन जा रही वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट को उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही वापस लौटना पड़ा। विमान ने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से करीब सुबह 8:20 बजे उड़ान भरी थी। लेकिन उड़ान के तुरंत बाद विमान में तकनीकी समस्या सामने आई। इसके बाद चालक दल ने विमान को वापस बंगलूरू लाने का फैसला किया। विमान में करीब 270 यात्री सवार थे और सभी की सुरक्षा को देखते हुए इसे वापस लाया गया। तकनीकी दिक्कत सामने आने के बाद विमान ने सीधे अपनी उड़ान जारी नहीं रखी और बंगलूरू लौट गया।
विज्ञापन


आसमान में क्यों चक्कर लगाता रहा विमान?
तकनीकी समस्या सामने आने के बाद विमान को तुरंत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान विमान तुमकुरु के आसपास आधे घंटे से ज्यादा समय तक चक्कर लगाता रहा। इसके बाद इसे बंगलूरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर वापस लाया गया। विमान को सुरक्षित तरीके से उतारने के लिए यह कदम उठाया गया।
विज्ञापन


विमान में सवार यात्रियों का क्या हुआ?
बंगलूरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी बीआईएएल के सूत्रों के मुताबिक विमान को सुरक्षा के लिहाज से वापस लाया गया। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सबसे अहम बात यह है कि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस घटना में किसी यात्री के घायल होने की जानकारी नहीं दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: अंकित बालियान हत्याकांड: 'ऐसा हश्र करेंगे, सोच भी न पाओगे, आज रात...'; इनामी शूटर सत्यम के नाम से फिर दी धमकी


विमान में किस तरह की तकनीकी खराबी आई थी?
अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान में वास्तव में किस तरह की तकनीकी समस्या आई थी। घटना के बाद संबंधित अधिकारी इसके कारणों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में तकनीकी खराबी की सटीक वजह नहीं बताई गई है। इसलिए खराबी को लेकर किसी तरह का अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा।

एयरलाइन ने घटना पर क्या कहा?
घटना को लेकर फिलहाल वर्जिन अटलांटिक की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, बंगलूरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सूत्रों ने विमान की वापसी और इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी दी है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि लंदन जा रही फ्लाइट तकनीकी समस्या के बाद वापस बंगलूरू लौटी और विमान में सवार करीब 270 यात्री सुरक्षित हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed