उड़ते ही विमान में आई खराबी: लंदन जा रही वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट की बंगलूरू में इमरजेंसी लैंडिंग; वजह क्या?

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तकनीकी समस्या सामने आने के बाद विमान को तुरंत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान विमान तुमकुरु के आसपास आधे घंटे से ज्यादा समय तक चक्कर लगाता रहा। इसके बाद इसे बंगलूरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर वापस लाया गया। विमान को सुरक्षित तरीके से उतारने के लिए यह कदम उठाया गया।बंगलूरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी बीआईएएल के सूत्रों के मुताबिक विमान को सुरक्षा के लिहाज से वापस लाया गया। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सबसे अहम बात यह है कि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस घटना में किसी यात्री के घायल होने की जानकारी नहीं दी गई है।अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान में वास्तव में किस तरह की तकनीकी समस्या आई थी। घटना के बाद संबंधित अधिकारी इसके कारणों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में तकनीकी खराबी की सटीक वजह नहीं बताई गई है। इसलिए खराबी को लेकर किसी तरह का अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा।घटना को लेकर फिलहाल वर्जिन अटलांटिक की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, बंगलूरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सूत्रों ने विमान की वापसी और इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी दी है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि लंदन जा रही फ्लाइट तकनीकी समस्या के बाद वापस बंगलूरू लौटी और विमान में सवार करीब 270 यात्री सुरक्षित हैं।