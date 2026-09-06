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Mandakini turns deadly! Wailing and grief in Chitrakoot; CM Yogi makes a major announcement.
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मंदाकिनी बनी काल! चित्रकूट में रोते-बिलखते लोग, CM योगी का बड़ा एलान
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Sun, 06 Sep 2026 04:27 PM IST
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को चित्रकूट दौरे के दौरान बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इसी के साथ सीएम योगी बाढ़ पीडितों के लिए बड़ा एलान कर दिया है, इससे पहले जान लीजिए कि मंदाकिनी नदी के उफान से हुई तबाही का हवाई सर्वे करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे रामघाट पहुंचे। वहां उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित व्यापारियों व स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनका हाल जाना।
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