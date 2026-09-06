{"_id":"6a9d5170ee919502b6080c02","slug":"what-suddenly-happened-on-the-flight-to-london-270-passengers-emergency-landing-flight-turbulence-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"London जा रही Flight में अचानक क्या हुआ? 270 यात्रियों को... |Emergency Landing | Flight Turbulence","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

रविवार सुबह बंगलूरू से लंदन जा रही वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट को उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही वापस लौटना पड़ा। विमान ने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से करीब सुबह 8:20 बजे उड़ान भरी थी। लेकिन उड़ान के तुरंत बाद विमान में तकनीकी समस्या सामने आई। इसके बाद चालक दल ने विमान को वापस बंगलूरू लाने का फैसला किया। विमान में करीब 270 यात्री सवार थे और सभी की सुरक्षा को देखते हुए इसे वापस लाया गया। तकनीकी दिक्कत सामने आने के बाद विमान ने सीधे अपनी उड़ान जारी नहीं रखी और बंगलूरू लौट गया।



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