भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई: 17 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त, कौन है पकड़ा गया तस्कर?

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बीएसएफअधिकारियों द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम नादिया जिले के हलदारपारा बॉर्डर आउटपोस्ट के पास यह पूरी कार्रवाई की गई। इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफकी 32वीं बटालियन के पास है। जब जवानों ने बांग्लादेशी नागरिक को घेरकर उसकी तलाशी ली, तो उनके पास से कुल 89 सोने के बिस्किट बरामद किए गए। जब इस जब्त किए गए सोने का वजन कराया गया, तो वह 11.28 किलोग्राम से अधिक निकला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस जब्त सोने की कुल अनुमानित कीमत करीब 17.40 करोड़ रुपये बताई जा रही है।सोने की इतनी बड़ी खेप बरामद होने के बाद बीएसएफके अधिकारियों और जवानों ने तुरंत उस बांग्लादेशी नागरिक को अपनी कस्टडी में ले लिया। प्राथमिक पूछताछ और शुरुआती कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद बीएसएफ ने आरोपी तस्कर और बरामद किए गए सोने के बिस्किटों को आगे की जांच के लिए राजस्व गुप्तचर निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों को सौंप दिया है। अब डीआरआई की टीम इस बात का पता लगा रही है कि सोने की इतनी बड़ी खेप को भारत में किस सिंडिकेट तक पहुंचाया जाना था और इसके पीछे कौन-कौन से बड़े तस्कर शामिल हैं।पश्चिम बंगाल से लगती भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा पार से होने वाले अपराधों, घुसपैठ और खासकर सोने की तस्करी को रोकने के लिए बीएसएफ ने व्यापक रणनीति बनाई है। बीएसएफकी 32वीं बटालियन ने अपने इलाके में विशेष सतर्कता टीमों और एंटी-स्मगलिंग दस्तों की तैनाती कर रखी है। ये टीमें दिन-रात सीमावर्ती इलाकों में गश्त करती हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखती हैं। इसी कड़ी निगरानी का नतीजा है कि सीमा पर तस्करों के नेटवर्क को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है और तस्करी की कोशिशों को समय रहते नाकाम बनाया जा रहा है।आंकड़ों पर नजर डालें तो सीमा सुरक्षा बल की इस बटालियन का तस्करी के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार, अगस्त 2023 से लेकर अब तक के आंकड़ों को देखें तो अकेले इसी बटालियन ने सीमावर्ती इलाकों से कुल 120 किलोग्राम से भी ज्यादा सोना जब्त किया है। सीमा पर लगातार की जा रही कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए इस पीले धातु की कुल बाजार कीमत 100 करोड़ रुपये से भी अधिक है। यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि सीमा पर बीएसएफ का शिकंजा कितना मजबूत है।