फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   HM Amit Shah, after learning about building collapse in Delhi’s Satya Niketan, has called off his Goa event

दिल्ली में हादसा: गृह मंत्री अमित शाह ने ली घटना की जानकारी, गोवा में अपने आगामी कार्यक्रम किए रद्द

Sun, 06 Sep 2026 05:13 PM IST
पवन पांडेय एएनआई, पणजी
एएनआई, पणजी Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 06 Sep 2026 05:13 PM IST
विज्ञापन
HM Amit Shah, after learning about building collapse in Delhi’s Satya Niketan, has called off his Goa event
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हादसे की ली जानकारी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
दिल्ली के मोतीबाग में सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर एक चार मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया है। वहीं, इस घटना की सूचना मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, एक कार्यक्रम को संबोधन के दौरान उन्हें ये सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने अपना भाषण तुरंत रोकते हुए, अपने सभी आगामी कार्यक्रम रद्द कर दिया। बताया गया है कि उन्होंने राहत और बचाव कार्य की स्थिति की जानकारी ली है।
विज्ञापन


मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका
उधर, इमारत के मलबे में कई छात्रों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना दोपहर करीब 1:33 बजे पुलिस और दमकल विभाग को मिली। इसके बाद एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और अन्य एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। हादसे में घायल करीब 20 से 25 छात्रों को एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, एक छात्र की मौत की भी पुष्टि हुई है। मलबे में अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम डॉग स्क्वॉड की मदद से मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही है।
विज्ञापन


वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सभी एजेंसियां मिलकर युद्धस्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने आसपास की इमारत को भी एहतियातन खाली करा दिया है। इमारत गिरने के कारणों की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन



(ये खबर अपडेट की जा रही है)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed