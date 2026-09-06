दिल्ली में हादसा: गृह मंत्री अमित शाह ने ली घटना की जानकारी, गोवा में अपने आगामी कार्यक्रम किए रद्द
एएनआई, पणजी Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 06 Sep 2026 05:13 PM IST
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दिल्ली के मोतीबाग में सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर एक चार मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया है। वहीं, इस घटना की सूचना मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, एक कार्यक्रम को संबोधन के दौरान उन्हें ये सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने अपना भाषण तुरंत रोकते हुए, अपने सभी आगामी कार्यक्रम रद्द कर दिया। बताया गया है कि उन्होंने राहत और बचाव कार्य की स्थिति की जानकारी ली है।
मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका
उधर, इमारत के मलबे में कई छात्रों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना दोपहर करीब 1:33 बजे पुलिस और दमकल विभाग को मिली। इसके बाद एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और अन्य एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। हादसे में घायल करीब 20 से 25 छात्रों को एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, एक छात्र की मौत की भी पुष्टि हुई है। मलबे में अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम डॉग स्क्वॉड की मदद से मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही है।
वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सभी एजेंसियां मिलकर युद्धस्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने आसपास की इमारत को भी एहतियातन खाली करा दिया है। इमारत गिरने के कारणों की जांच की जा रही है।
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मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका
उधर, इमारत के मलबे में कई छात्रों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना दोपहर करीब 1:33 बजे पुलिस और दमकल विभाग को मिली। इसके बाद एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और अन्य एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। हादसे में घायल करीब 20 से 25 छात्रों को एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, एक छात्र की मौत की भी पुष्टि हुई है। मलबे में अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम डॉग स्क्वॉड की मदद से मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही है।
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वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सभी एजेंसियां मिलकर युद्धस्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने आसपास की इमारत को भी एहतियातन खाली करा दिया है। इमारत गिरने के कारणों की जांच की जा रही है।
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