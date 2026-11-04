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अमेरिका मिडटर्म चुनाव: ट्रंप तो हार गए लेकिन भारतवंशी नेताओं का क्या हुआ?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 04 Nov 2026 01:58 PM IST







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अमेरिका मिडटर्म चुनाव नतीजों में भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सुहास सुब्रमण्यम और अरुणा मिलर ने दोबारा चुनाव जीत लिया है। वहीं, एक अन्य भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पिया दांडिया भी जीत गई। ... और पढ़ें

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