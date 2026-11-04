सीबीआई: यौन उत्पीड़न मामले में वांछित सजीर पल्ली को यूएई से दिल्ली लाया गया, सात साल में कितने भगोड़े लाए गए?

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेश मंत्रालय (एमईए), गृह मंत्रालय (एमएचए) और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, 'रेड कॉर्नर नोटिस' वाले आरोपी सजीर पल्ली मूप्पम को बुधवार को यूएई से भारत वापस लाने (प्रत्यर्पण) में सफलता प्राप्त की है। यह व्यक्ति दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न के एक मामले में वांछित था। सात वर्ष में 278 से ज्यादा भगोड़ों को भारत लाया गया है।