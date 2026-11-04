सीबीआई: यौन उत्पीड़न मामले में वांछित सजीर पल्ली को यूएई से दिल्ली लाया गया, सात साल में कितने भगोड़े लाए गए?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 04 Nov 2026 10:20 PM IST
सार
सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के सहयोग से यौन उत्पीड़न के मामले में वांछित आरोपी सजीर पल्ली मूप्पम को यूएई से भारत प्रत्यर्पित कराया है। आरोपी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। आरोप है कि उसने साथी के साथ मिलकर 20 वर्षीय महिला को नशीला पदार्थ देकर होटल में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। सीबीआई के अनुसार, वर्ष 2019 से अब तक 278 से अधिक भगोड़ों को विदेश से भारत लाया जा चुका है।
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विस्तार
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेश मंत्रालय (एमईए), गृह मंत्रालय (एमएचए) और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, 'रेड कॉर्नर नोटिस' वाले आरोपी सजीर पल्ली मूप्पम को बुधवार को यूएई से भारत वापस लाने (प्रत्यर्पण) में सफलता प्राप्त की है। यह व्यक्ति दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न के एक मामले में वांछित था। सात वर्ष में 278 से ज्यादा भगोड़ों को भारत लाया गया है।
जांच से पता चला है कि आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर, 20 वर्षीय एक महिला को जबरन नशीला पदार्थ दे दिया, जिससे वह बेसुध हो गई। उसकी इस असहाय स्थिति का फायदा उठाते हुए, आरोपी उसे एक होटल ले गया। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने किसी और के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके होटल में चेक-इन किया। उसने पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के बिना यौन उत्पीड़न किया, जिसकी पुष्टि बाद में मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट से हुई। इस मामले में सक्षम अदालत के समक्ष एक विस्तृत चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।
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दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर, सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से इस व्यक्ति के खिलाफ 'रेड नोटिस' जारी करवाया था। एनसीबी-नई दिल्ली के अनुरोध पर, यूएई के अधिकारियों ने उसकी लोकेशन का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, यूएई के अधिकारियों ने उसे भारत को सौंप दिया। इसके लिए दिल्ली पुलिस की एस्कॉर्ट टीम यूएई गई, जहाँ संबंधित व्यक्ति को दिल्ली पुलिस की टीम को सौंप दिया गया।
भारत में इंटरपोल के 'नेशनल सेंट्रल ब्यूरो' के रूप में, सीबीआई इंटरपोल चैनलों के ज़रिए मदद पाने के लिए 'भारतपोल' के माध्यम से भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। 2019 से अब तक, विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करके 278 से ज़्यादा वांछित अपराधियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है।
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जांच से पता चला है कि आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर, 20 वर्षीय एक महिला को जबरन नशीला पदार्थ दे दिया, जिससे वह बेसुध हो गई। उसकी इस असहाय स्थिति का फायदा उठाते हुए, आरोपी उसे एक होटल ले गया। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने किसी और के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके होटल में चेक-इन किया। उसने पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के बिना यौन उत्पीड़न किया, जिसकी पुष्टि बाद में मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट से हुई। इस मामले में सक्षम अदालत के समक्ष एक विस्तृत चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।
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दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर, सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से इस व्यक्ति के खिलाफ 'रेड नोटिस' जारी करवाया था। एनसीबी-नई दिल्ली के अनुरोध पर, यूएई के अधिकारियों ने उसकी लोकेशन का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, यूएई के अधिकारियों ने उसे भारत को सौंप दिया। इसके लिए दिल्ली पुलिस की एस्कॉर्ट टीम यूएई गई, जहाँ संबंधित व्यक्ति को दिल्ली पुलिस की टीम को सौंप दिया गया।
भारत में इंटरपोल के 'नेशनल सेंट्रल ब्यूरो' के रूप में, सीबीआई इंटरपोल चैनलों के ज़रिए मदद पाने के लिए 'भारतपोल' के माध्यम से भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। 2019 से अब तक, विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करके 278 से ज़्यादा वांछित अपराधियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है।