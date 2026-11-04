फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   CBI: Sajeer Palli, wanted in harassment case, brought to Delhi from UAE; 278 fugitives were brought in 7years?

सीबीआई: यौन उत्पीड़न मामले में वांछित सजीर पल्ली को यूएई से दिल्ली लाया गया, सात साल में कितने भगोड़े लाए गए?

Wed, 04 Nov 2026 10:20 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 04 Nov 2026 10:20 PM IST
सार

सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के सहयोग से यौन उत्पीड़न के मामले में वांछित आरोपी सजीर पल्ली मूप्पम को यूएई से भारत प्रत्यर्पित कराया है। आरोपी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। आरोप है कि उसने साथी के साथ मिलकर 20 वर्षीय महिला को नशीला पदार्थ देकर होटल में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। सीबीआई के अनुसार, वर्ष 2019 से अब तक 278 से अधिक भगोड़ों को विदेश से भारत लाया जा चुका है।

विज्ञापन
CBI: Sajeer Palli, wanted in harassment case, brought to Delhi from UAE; 278 fugitives were brought in 7years?
CBI - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केंद्रीय अन्वेषण  ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेश मंत्रालय (एमईए), गृह मंत्रालय (एमएचए) और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, 'रेड कॉर्नर नोटिस' वाले आरोपी सजीर पल्ली मूप्पम को बुधवार को यूएई से भारत वापस लाने (प्रत्यर्पण) में सफलता प्राप्त की है। यह व्यक्ति दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न के एक मामले में वांछित था। सात वर्ष में 278 से ज्यादा भगोड़ों को भारत लाया गया है।  
विज्ञापन


जांच से पता चला है कि आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर, 20 वर्षीय एक महिला को जबरन नशीला पदार्थ दे दिया, जिससे वह बेसुध हो गई। उसकी इस असहाय स्थिति का फायदा उठाते हुए, आरोपी उसे एक होटल ले गया। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने किसी और के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके होटल में चेक-इन किया। उसने पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के बिना यौन उत्पीड़न किया, जिसकी पुष्टि बाद में मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट से हुई। इस मामले में सक्षम अदालत के समक्ष एक विस्तृत चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: रक्षा मंत्री: 'समुद्र में सिर्फ जहाजों की सुरक्षा काफी नहीं': राजनाथ सिंह बोले- अब तेल ठिकाने भी बचाना जरूरी
विज्ञापन
विज्ञापन


दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर, सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से इस व्यक्ति के खिलाफ 'रेड नोटिस' जारी करवाया था। एनसीबी-नई दिल्ली के अनुरोध पर, यूएई के अधिकारियों ने उसकी लोकेशन का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, यूएई के अधिकारियों ने उसे भारत को सौंप दिया। इसके लिए दिल्ली पुलिस की एस्कॉर्ट टीम यूएई गई, जहाँ संबंधित व्यक्ति को दिल्ली पुलिस की टीम को सौंप दिया गया। 

भारत में इंटरपोल के 'नेशनल सेंट्रल ब्यूरो' के रूप में, सीबीआई इंटरपोल चैनलों के ज़रिए मदद पाने के लिए 'भारतपोल' के माध्यम से भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। 2019 से अब तक, विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करके 278 से ज़्यादा वांछित अपराधियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed