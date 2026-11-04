फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   asaduddin owaisi calls himself bivi paglu viral statement

'हां, मैं बीवी पगलू हूं': ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा; सुकून से जीने का भी फॉर्मूला बताया; क्या है पूरा मामला?

Wed, 04 Nov 2026 10:32 PM IST
राकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 04 Nov 2026 10:32 PM IST
सार

असदुद्दीन ओवैसी का यह अनोखा और दिलचस्प अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। अपनी गंभीर और आक्रामक बयानबाजी के बीच पारिवारिक जीवन से जुड़े अनुभवों को इस तरह बेबाकी और चुटीले अंदाज में बयां करना उनके समर्थकों और आलोचकों दोनों को खूब पसंद आ रहा है। खुद को 'बीवी पगलू' कहकर उन्होंने न सिर्फ ट्रोल्स का मुंह बंद कर दिया, बल्कि राजनीति के भारी माहौल के बीच लोगों को मुस्कुराने की एक वजह भी दे दी है।
 

विज्ञापन
asaduddin owaisi calls himself bivi paglu viral statement
असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम प्रमुख - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने बेबाक अंदाज और तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, इस बार वे अपने किसी राजनीतिक हमले के लिए नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक मजेदार और चटपटी टिप्पणी के लिए सुर्खियों में आ गए हैं। ओवैसी ने एक बार फिर सार्वजनिक मंच से खुलकर खुद को 'बीवी पगलू' बताया है और देश के लोगों को शादीशुदा जिंदगी में सुकून से रहने का एक खास फॉर्मूला भी दे दिया है।
विज्ञापन


उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बड़े ही मजाकिया लहजे में कहा कि वे अपनी बीवी और बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा, 'हम बीवी पगलू हैं। हमारी बीवी है, बच्चे हैं। हम बीवी पगलू हैं और हम आपसे भी कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में असली सुकून पाना चाहते हैं, तो हमारी इस बात पर यकीन कर लीजिए। लोग हमारी दूसरी राजनीतिक बातों पर भले भरोसा न करें, मगर शादीशुदा जिंदगी की इस सलाह पर जरूर यकीन करें।'
विज्ञापन


सोशल मीडिया पर क्या ट्रोलिंग हुई और ओवैसी ने क्या जवाब दिया?
दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी का यह अंदाज़ इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर खुद को यह नाम दिया हो। इससे पहले इसी साल अक्टूबर के महीने में आयोजित एक जनसभा के दौरान भी उन्होंने अपने इस पसंदीदा डायलॉग का जिक्र किया था और लोगों की जमकर तालियां बटोरी थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन


ओवैसी ने तब खुलासा करते हुए बताया था कि देश भर के युवा इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर उन्हें मैसेज भेजकर चिढ़ाते हैं। लोग उनसे कहते हैं कि ओवैसी साहब भाषण में बीवी का ज़िक्र बहुत ज्यादा करते हैं। यहां तक कि कई यूजर्स ने तो कमेंट सेक्शन में उन्हें 'बीवी पगलू' तक लिख दिया था। ओवैसी ने इन सभी ट्रोल्स का जवाब देते हुए बड़ी ही बेबाकी से कहा था कि वे इन बातों से बिल्कुल भी नहीं शर्माते और फख्र के साथ कबूल करते हैं कि हां, वे बीवी पगलू हैं।


यह भी पढ़ें: सीबीआई: यौन उत्पीड़न मामले में वांछित सजीर पल्ली को यूएई से दिल्ली लाया गया, सात साल में कितने भगोड़े लाए गए?

कौन हैं असदुद्दीन ओवैसी की पत्नी?
एआईएमआईएम प्रमुख के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग उनकी निजी ज़िंदगी और परिवार के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। संसद की आधिकारिक वेबसाइट और सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के मुताबिक, असदुद्दीन ओवैसी की पत्नी का नाम फरहीन ओवैसी है। दोनों का निकाह 11 दिसंबर 1996 को हुआ था और उनकी चार बेटियां हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed