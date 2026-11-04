'हां, मैं बीवी पगलू हूं': ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा; सुकून से जीने का भी फॉर्मूला बताया; क्या है पूरा मामला?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बड़े ही मजाकिया लहजे में कहा कि वे अपनी बीवी और बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा, 'हम बीवी पगलू हैं। हमारी बीवी है, बच्चे हैं। हम बीवी पगलू हैं और हम आपसे भी कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में असली सुकून पाना चाहते हैं, तो हमारी इस बात पर यकीन कर लीजिए। लोग हमारी दूसरी राजनीतिक बातों पर भले भरोसा न करें, मगर शादीशुदा जिंदगी की इस सलाह पर जरूर यकीन करें।'दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी का यह अंदाज़ इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर खुद को यह नाम दिया हो। इससे पहले इसी साल अक्टूबर के महीने में आयोजित एक जनसभा के दौरान भी उन्होंने अपने इस पसंदीदा डायलॉग का जिक्र किया था और लोगों की जमकर तालियां बटोरी थीं।ओवैसी ने तब खुलासा करते हुए बताया था कि देश भर के युवा इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर उन्हें मैसेज भेजकर चिढ़ाते हैं। लोग उनसे कहते हैं कि ओवैसी साहब भाषण में बीवी का ज़िक्र बहुत ज्यादा करते हैं। यहां तक कि कई यूजर्स ने तो कमेंट सेक्शन में उन्हें 'बीवी पगलू' तक लिख दिया था। ओवैसी ने इन सभी ट्रोल्स का जवाब देते हुए बड़ी ही बेबाकी से कहा था कि वे इन बातों से बिल्कुल भी नहीं शर्माते और फख्र के साथ कबूल करते हैं कि हां, वे बीवी पगलू हैं।एआईएमआईएम प्रमुख के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग उनकी निजी ज़िंदगी और परिवार के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। संसद की आधिकारिक वेबसाइट और सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के मुताबिक, असदुद्दीन ओवैसी की पत्नी का नाम फरहीन ओवैसी है। दोनों का निकाह 11 दिसंबर 1996 को हुआ था और उनकी चार बेटियां हैं।