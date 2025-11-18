पढ़ें 4 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:30 AM IST
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 04-Nov-2026
Jhansi News: अब 1500 रुपये में बन जाएगा वार्षिक टोल पासलुहारी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। एक नवंबर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर नया रियायती स्थानीय वार्षिक पास लागू कर दिया गया है। और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026
Shahjahanpur News: पुलिस से हत्यारोपी बोला...कहना नहीं मानती थी, इसलिए मार डाला
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01:29 AM, 04-Nov-2026
Bhiwani News: शुभम हत्याकांड में पांच आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने रिमांड पर भेजेशुभम हत्याकांड में पांच आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने रिमांड पर भेजे और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026
Mirzapur News: सिखाए एआई के व्यावहारिक उपयोग, बने छह चैंपियन
01:29 AM, 04-Nov-2026
Kushinagar News: नगर में आजIn the city today और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026
Jaunpur News: असलहा तस्कर अब्दुल्ला ने 1.95 लाख में बेची थीं दो बंदूकें व 200 कारतूस, गिरफ्तार
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01:29 AM, 04-Nov-2026
Jhansi News: रोमांचक मुकाबले में येलो हाउस ने जीती खो-खो ट्रॉफीमऊरानीपुर। सेंट मैरीज़ स्कूल मढ़ा में इंटर हाउस खेल प्रतियोगिताओं के तहत मंगलवार को येलो हाउस और ग्रीन हाउस के बीच खो-खो का फाइनल मुकाबला हुआ। और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026
Chandigarh News: पांच साल का रिकॉर्ड टूटा, 3 नवंबर को सबसे गर्म रहा चंडीगढ़पांच साल का रिकॉर्ड टूटा, 3 नवंबर को सबसे गर्म रहा चंडीगढ़ और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026
Shahjahanpur News: सेब से भरा ट्रक पलटने के बाद गलत दिशा से निकली एंबुलेंस दूसरे ट्रक से टकराई
01:28 AM, 04-Nov-2026