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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 4 November 2026

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पढ़ें 4 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Wed, 04 Nov 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 4 November 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 04-Nov-2026

Jhansi News: अब 1500 रुपये में बन जाएगा वार्षिक टोल पास

लुहारी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। एक नवंबर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर नया रियायती स्थानीय वार्षिक पास लागू कर दिया गया है। और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026

Shahjahanpur News: पुलिस से हत्यारोपी बोला...कहना नहीं मानती थी, इसलिए मार डाला

Wife shot dead with a handgun after being brought back from her maternal home
निगोही (शाहजहांपुर)। त्रिलोकपुर गांव में मंगलवार को घरेलू विवाद में रेशमा (23) की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। और पढ़ें
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01:29 AM, 04-Nov-2026

Bhiwani News: शुभम हत्याकांड में पांच आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने रिमांड पर भेजे

शुभम हत्याकांड में पांच आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने रिमांड पर भेजे और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026

Mirzapur News: सिखाए एआई के व्यावहारिक उपयोग, बने छह चैंपियन

Practical AI applications taught; six champions emerge
Practical AI applications taught; six champions emerge और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026

Kushinagar News: नगर में आज

In the city today और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026

Jaunpur News: असलहा तस्कर अब्दुल्ला ने 1.95 लाख में बेची थीं दो बंदूकें व 200 कारतूस, गिरफ्तार

Arms smuggler Abdullah sold two guns and 200 bullets for 1.95 lakh, arrested
Arms smuggler Abdullah sold two guns and 200 bullets for 1.95 lakh, arrested और पढ़ें
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01:29 AM, 04-Nov-2026

Jhansi News: रोमांचक मुकाबले में येलो हाउस ने जीती खो-खो ट्रॉफी

मऊरानीपुर। सेंट मैरीज़ स्कूल मढ़ा में इंटर हाउस खेल प्रतियोगिताओं के तहत मंगलवार को येलो हाउस और ग्रीन हाउस के बीच खो-खो का फाइनल मुकाबला हुआ। और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026

Chandigarh News: पांच साल का रिकॉर्ड टूटा, 3 नवंबर को सबसे गर्म रहा चंडीगढ़

पांच साल का रिकॉर्ड टूटा, 3 नवंबर को सबसे गर्म रहा चंडीगढ़ और पढ़ें
01:29 AM, 04-Nov-2026

Shahjahanpur News: सेब से भरा ट्रक पलटने के बाद गलत दिशा से निकली एंबुलेंस दूसरे ट्रक से टकराई

An ambulance, which had entered from the wrong direction after a truck loaded with apples overturned, collided with another truck.
तिलहर (शाहजहांपुर)। कछियानी खेड़ा हनुमान मंदिर के पास हाईवे पर सेब से भरा ट्रक पलटने के बाद मंगलवार को एक और हादसा हो गया। और पढ़ें
01:28 AM, 04-Nov-2026

Bhiwani News: सेना से विदाई के बाद परिवार से मिलने के बजाय सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचें सूबेदार जयबीर सिंह

सेवानिवृत्ति पर भी नहीं भूले शहीदों का बलिदान और पढ़ें
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