{"_id":"6aa48ae9bf4f72fb7808b233","slug":"heavy-rain-expected-in-13-states-including-delhi-up-and-bihar-imd-issues-red-and-yellow-alerts-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली, UP, बिहार समेत 13 राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया रेड-यलो का अलर्ट!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तथा उससे सटे दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास स्थित है। इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से कई राज्यों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के दैनिक बुलेटिन के अनुसार देश के करीब 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले वीकेंड में उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में रुक-रुककर मध्यम बारिश हो सकती है।



दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश देखने को मिली। बारिश के कारण तापमान में गिरावट के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की स्थिति भी बन सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में रात तक बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले दिन भी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिनों तक यानी रविवार तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ हवाएं चलने की भी संभावना है।



मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण नमी वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसका असर देश के अलग-अलग हिस्सों के मौसम पर पड़ सकता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखें। खासकर तेज बारिश और हवाओं के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और कमजोर ढांचों के आसपास सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि बारिश का असर सड़क यातायात, दैनिक आवाजाही और स्थानीय जनजीवन पर पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को बाहर निकलने से पहले मौसम की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी जा रही है।

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