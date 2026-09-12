फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Maharashtra Updates Ganpati Festival DRI Seizure British Aircraft to Mumbai cancel Nagpur Pune Politics crime

महाराष्ट्र: मुंबई आने वाले ब्रिटिश एयरवेज के विमान में तकनीकी खराबी; ICG ने शराब-नकदी समेत छह लोगों को पकड़ा

Sat, 12 Sep 2026 08:02 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 12 Sep 2026 08:02 AM IST
विज्ञापन
Maharashtra Updates Ganpati Festival DRI Seizure British Aircraft to Mumbai cancel Nagpur Pune Politics crime
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

ब्रिटेन से भारत आने वाले विमान में तकनीकी दिक्कत आने के बाद उसे रद्द करना पड़ा। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन के हीथ्रो से मुंबई आने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट- BA135 के ब्रेकिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई। कंपनी ने पहले कहा कि एयरलाइन के इंजीनियर खराबी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उड़ान में देरी होगी। हालांकि, भारतीय समयानुसार शनिवार को करीब 2.38 बजे टेक-ऑफ से ठीक पहले प्लेन टैरमैक से वापस लौटा दिया गया। विमान शाम 5:35 बजे (लंदन का समय) रवाना होना था, लेकिन रात 10 बजे (स्थानीय समय) तक ब्रेकिंग सिस्टम की तकनीकी खराबी ठीक नहीं हो सकी और उड़ान रद्द कर दिया गया।

विज्ञापन


मुंबई के तट पर अवैध शराब और बेहिसाब नकदी के साथ नाव जब्त, छह पकड़े गए
भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने मुंबई में समुद्र तट के पास एक संदिग्ध नाव को कब्जे में लिया है। अपतटीय तेल रिग के पास अनधिकृत गतिविधियों की विश्वसनीय सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के संबंध में आईसीजी ने कहा, गश्ती पोत की मदद से व्यापक तलाशी ली गई। लगभग 10 लाख रुपये की अवैध शराब और बेहिसाब नकदी बरामद की गई है। नाव और उस पर सवार छह चालक दल के सदस्यों को मुंबई बंदरगाह लाकर संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। संदिग्ध तस्करी अभियान के पीछे के व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed