महाराष्ट्र: मुंबई आने वाले ब्रिटिश एयरवेज के विमान में तकनीकी खराबी; ICG ने शराब-नकदी समेत छह लोगों को पकड़ा

ब्रिटेन से भारत आने वाले विमान में तकनीकी दिक्कत आने के बाद उसे रद्द करना पड़ा। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन के हीथ्रो से मुंबई आने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट- BA135 के ब्रेकिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई। कंपनी ने पहले कहा कि एयरलाइन के इंजीनियर खराबी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उड़ान में देरी होगी। हालांकि, भारतीय समयानुसार शनिवार को करीब 2.38 बजे टेक-ऑफ से ठीक पहले प्लेन टैरमैक से वापस लौटा दिया गया। विमान शाम 5:35 बजे (लंदन का समय) रवाना होना था, लेकिन रात 10 बजे (स्थानीय समय) तक ब्रेकिंग सिस्टम की तकनीकी खराबी ठीक नहीं हो सकी और उड़ान रद्द कर दिया गया।

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मुंबई के तट पर अवैध शराब और बेहिसाब नकदी के साथ नाव जब्त, छह पकड़े गए

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने मुंबई में समुद्र तट के पास एक संदिग्ध नाव को कब्जे में लिया है। अपतटीय तेल रिग के पास अनधिकृत गतिविधियों की विश्वसनीय सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के संबंध में आईसीजी ने कहा, गश्ती पोत की मदद से व्यापक तलाशी ली गई। लगभग 10 लाख रुपये की अवैध शराब और बेहिसाब नकदी बरामद की गई है। नाव और उस पर सवार छह चालक दल के सदस्यों को मुंबई बंदरगाह लाकर संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। संदिग्ध तस्करी अभियान के पीछे के व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं।