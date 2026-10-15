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Ankita’s parents taken into custody late at night; say they will launch a nationwide protest
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देर रात हिरासत में लिए गए अंकिता के माता-पिता, बोले- देशभर में करेंगे आंदोलन
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Thu, 15 Oct 2026 08:45 AM IST
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अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर रातभर प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंकिता के माता-पिता से मुलाकात कर उनका समर्थन किया। सुबह 3:45 बजे दिल्ली पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर कई प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, जबकि अंकिता के माता-पिता को करीब दो घंटे बाद रिहा कर दिया गया। परिवार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की अपील करते हुए सीबीआई जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम की सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की। अंकिता भंडारी की सितंबर 2022 में उत्तराखंड के वनंतरा रिजॉर्ट में हत्या कर दी गई थी।
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