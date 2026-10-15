फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   India News ›   Allahabad High Court orders Panchayat elections to be held within 3 months; will the government move the Supre

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश 3 महीने में हो पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार?

Thu, 15 Oct 2026 02:45 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Thu, 15 Oct 2026 02:45 AM IST
Allahabad High Court orders Panchayat elections to be held within 3 months; will the government move the Supre
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य में तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। वहीं, फिलहाल निवर्तमान ग्राम प्रधानों के प्रशासक के रूप में काम करते रहने की बात कही गई है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई थी। इस व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने समय पर पंचायत चुनाव कराने और ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने से जुड़े फैसले को चुनौती दी थी। कुल 11 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर कराए जाने हैं। इसका मतलब है कि संबंधित अधिकारियों और राज्य निर्वाचन आयोग के सामने चुनाव की प्रक्रिया को समयसीमा के भीतर आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, चुनाव कार्यक्रम और अन्य जरूरी प्रशासनिक तैयारियां महत्वपूर्ण होंगी। हालांकि, चुनाव की वास्तविक तारीखों और विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी संबंधित प्राधिकरणों की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।

इस बीच, निवर्तमान ग्राम प्रधान अगले तीन महीने तक प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे। इससे ग्राम पंचायतों में रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य जारी रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, प्रशासक की भूमिका और अधिकारों से संबंधित किसी भी विशेष शर्त को समझने के लिए हाईकोर्ट के लिखित आदेश और सरकार के संबंधित निर्देशों को देखना जरूरी होगा। अदालत के फैसले के बाद अब राज्य सरकार और संबंधित विभागों के अगले कदम पर नजर रहेगी।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ग्रामीण राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत स्तर तक चुनावों का असर स्थानीय विकास कार्यों और राजनीतिक समीकरणों पर पड़ता है। ऐसे में तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश राज्य के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण समयसीमा तय करता है। अब यह देखना होगा कि सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं और चुनाव कार्यक्रम कब घोषित किया जाता है। फिलहाल, हाईकोर्ट के फैसले के बाद पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में हलचल तेज होने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मेरठ ब्लू ड्रम केस: फांसी की सजा सुनते ही रो पड़े मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला

Meerut Blue Drum Case: फांसी की सजा सुनते ही रो पड़े Muskan Rastogi-Sahil।Saurabh Rajput Murder
India News
14 Oct 2026

दीवाली से पहले लाखों कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, बोनस का हुआ एलान

दीवाली से पहले लाखों कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, बोनस का हुआ एलान
India News
14 Oct 2026

सीजेपी प्रोटेस्ट: सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरव दास को क्या सजा हो सकती है?

सीजेपी
India News
14 Oct 2026

'2029 तक न मोदी पीएम रहेंगे, न शाह गृहमंत्री' संजय राउत का बड़ा हमला

'2029 तक न मोदी पीएम रहेंगे, न शाह गृहमंत्री' संजय राउत का बड़ा हमला
India News
14 Oct 2026

ट्रंप रूस डीजल डील: चीन का नाम लेकर ट्रंप ने इन देशों पर उतारा गुस्सा, कहा- वामपंथी सनकी

ट्रंप
India News
14 Oct 2026
विज्ञापन

हवा में उड़ते प्लेन को मिली हाईजैक की धमकी,जयपुर में क्यों हुई लैंडिंग ?

एअर इंडिया
India News
14 Oct 2026

Weather Forecast 14 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 14 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
14 Oct 2026
विज्ञापन

वैशाली में दर्दनाक हादसा 10 लोगों की मौत, हादसे के कारणों की जांच में जुटी स्थानीय पुल

वैशाली में दर्दनाक हादसा 10 लोगों की मौत, हादसे के कारणों की जांच में जुटी स
India News
14 Oct 2026

मोदी कैबिनेट के मंत्री एल. मुरुगन ने दिया इस्तीफा, राज्यसभा सीट भी छोड़ी

केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन का इस्तीफा
India News
13 Oct 2026

सऊदी अरब के लिए एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल, 17 अक्टूबर तक सभी उड़ानें रद्द

एयर इंडिया और इंडिगो
India News
13 Oct 2026

गुजरात निकाय चुनाव: गांधीनगर में BJP की जीत, अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछे ये तीखे सवाल

Gujarat civic Polls: Gandhinagar में BJP की जीत, Amit Shah ने Rahul Gandhi से पूछे ये तीखे सवाल
India News
13 Oct 2026

लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त बुधवार को होगी जारी, 14 अक्तूबर को खाते में आएंगे 1500 रुपये

लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त
India News
13 Oct 2026

दिल्ली पुलिस की हिरासत में आशुतोष रांका और सौरव दास, भड़के अभिजीत दिपके; बोले- 'पूरा देश जंतर-मंतर बन जाएगा'

अभिजीत दिपके
India News
13 Oct 2026

गुजरात निकाय चुनाव: शाह के गढ़ गांधीनगर में भाजपा की बंपर जीत, कांग्रेस ने चौंकाया, AAP को लगा झटका

Gandhinagar Municipal Election Result: गांधीनगर में बीजेपी की बंपर जीत।Gujarat civic Polls।Amit Shah
India News
13 Oct 2026

यूपीआई पेमेंट पर चार्ज को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, त्योहारी सीजन में दुकानदारों को मिली राहत

UPI पेमेंट पर चार्ज
India News
13 Oct 2026

राहुल गांधी के साथ जन्नत बिश्नोई की वीडियो की क्यों हो रही चर्चा? जानें कौन है ये लड़की

राहुल गांधी
India News
13 Oct 2026

सीजेपी प्रोटेस्ट में नेहा बोरा की ‘हमशक्ल’, पुलिस भी नहीं पहचान पाई? इस फोटो से खुला राज!

CJP Protest में Neha Bora की ‘हमशक्ल’, पुलिस भी नहीं पहचान पाई? इस Photo से खुला राज! AISA। CJP
India News
13 Oct 2026

हवाई सफर महंगा होने की तैयारी? एयर इंडिया के नए सरचार्ज का यात्रियों पर क्या असर होगा?

the bonus
India News
13 Oct 2026

जियो रिचार्ज: 4 महीने फ्री में चलेगा कनेक्शन, जियो फाइबर वालों के लिए खुशखबरी

जियो फाइबर
India News
13 Oct 2026

दिल्ली पुलिस का एक्शन, हिरासत में लिए गए सौरव दास और आशुतोष रांका

दिल्ली पुलिस का एक्शन, हिरासत में लिए गए सौरव दास और आशुतोष रांका
India News
13 Oct 2026

Weather Forecast 13 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 13 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
13 Oct 2026

यूपी में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल जारी, यहां जानें पूरा शेड्यूल

यूपी में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल जारी, यहां जानें पूरा शेड्यूल
India News
13 Oct 2026

केरलम, तमिलनाडु समेत 6 राज्यों को मिले नए राज्यपाल,राष्ट्रपति मुर्मू ने की घोषणा!

केरलम, तमिलनाडु समेत 6 राज्यों को मिले नए राज्यपाल,राष्ट्रपति मुर्मू ने की घोषणा!
India News
13 Oct 2026

इंडिया गठबंधन के मार्च में दिखा बैटमैन का क्रेज,राहुल ने खरगे को पहनाया मास्क!

इंडिया गठबंधन के मार्च में दिखा बैटमैन का क्रेज,राहुल ने खरगे को पहनाया मास्क!
India News
13 Oct 2026

भारत स्वस्तिक यात्रा: श्रृंगेरी शारदा पीठ पहुंचे संत मोरारी बापू, जगद्गुरु शंकराचार्य भारती तीर्थ से की मुलाका

Morari Bapu arrives at Sri Sharda Peeth meets Jagadguru Shankaracharya Bharati Tirtha Mahasannidhanam
India News
12 Oct 2026

जंतर मंतर पर अब कभी नहीं होगा प्रदर्शन, 3 ठिकानों के नाम आए सामने

जंतर-मंतर
India News
12 Oct 2026

सरासर झूठ बोलते पकड़े गए अभिजीत! पुलिस ने दिया ये सबूत

अभिजीत
India News
12 Oct 2026

अभिजीत दिपके ने ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर सरकार से पूछे बड़े सवाल

CJP News
India News
12 Oct 2026

ईरान-पाकिस्तान टेंशन: हूतियों के खिलाफ सऊदी की मदद पर भड़का ईरान, पाकिस्तान को चेतावनी

ईरान पाकिस्तान
India News
12 Oct 2026

रूस से तेल खरीदेगा अमेरिका, झुके ट्रंप, भारत को होगा तगड़ा फायदा?

रूस से तेल खरीदेगा अमेरिका, झुके ट्रंप, भारत को होगा तगड़ा फायदा?
India News
12 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed