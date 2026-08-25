Toxic Advance Booking: रिलीज से पहले ही Yash की 'टॉक्सिक' ने एडवांस बुकिंग में उड़ाया गर्दा, कमा लिए करोड़ों

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Toxic Advance Booking: रिलीज से पहले ही Yash की 'टॉक्सिक' ने एडवांस बुकिंग में उड़ाया गर्दा, कमा लिए करोड़ों
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Tue, 25 Aug 2026 02:37 PM IST
Toxic Advance Booking: साउथ सुपरस्टर यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 21 अगस्त से फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई और इसके टिकट धड़ाधड़ बिक रहे हैं।
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