{"_id":"6a8d5b459f3feaa0bf09703b","slug":"toxic-advance-booking-yash-s-toxic-rakes-in-crores-in-advance-bookings-even-before-its-release-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"Toxic Advance Booking: रिलीज से पहले ही Yash की 'टॉक्सिक' ने एडवांस बुकिंग में उड़ाया गर्दा, कमा लिए करोड़ों","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

Toxic Advance Booking: रिलीज से पहले ही Yash की 'टॉक्सिक' ने एडवांस बुकिंग में उड़ाया गर्दा, कमा लिए करोड़ों

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Tue, 25 Aug 2026 02:37 PM IST

Toxic Advance Booking: साउथ सुपरस्टर यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 21 अगस्त से फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई और इसके टिकट धड़ाधड़ बिक रहे हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन