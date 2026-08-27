दूसरे ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ गई यश की फिल्म 'टॉक्सिक'? कमाई में आई गिरावट; जानिए कितना किया कलेक्शन?

क्या है 'टॉक्सिक' फिल्म की कहानी?

फिल्म 'टॉक्सिक' को क्रिटिक्स से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। इस फिल्म में एक्शन तो भर-भरकर हैं और इसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिला है, मगर कहानी के स्तर पर यह फिल्म कमजोर साबित हुई है।

फिल्म की कहानी 1940 से 1970 के गोवा में सेट है। अपराध, स्मगलिंग और सत्ता की दुनिया के बीच राया (यश) अपना साम्राज्य खड़ा करता है। कहानी उसके माता- पिता और बहन गंगा (नयनतारा) के साथ उसके रिश्ते को भी दिखाती है।

राया की जिंदगी में नादिया (कियारा आडवाणी) आती है। वहीं एलिजाबेथ (हुमा कुरैशी), टोनी (अक्षय ओबेरॉय), रेबेका (तारा सुतारिया) और मेलिसा (रुक्मिणी वसंत) जैसे किरदार उसकी दुनिया का हिस्सा बनते हैं।