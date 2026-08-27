'जहां खेल शुरू हुआ था'; 'तुम्बाड 2' की शूटिंग के दौरान पुरानी यादों में खोए सोहम शाह; दो साल बाद कहां पहुंचे?

सोहम शाह ने शेयर कीं मशहूर वाड़े से फोटोज

सोहम ने पहली फिल्म में दिखाए गए वाड़े की सीढ़ियों पर बैठे हुए अपनी कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें बैकग्राउंड में सामने का दरवाजा दिखाई दे रहा था। ये तस्वीरें देख दर्शक सीधे ओरिजिनल 'तुम्बाड' की दुनिया में लौट गए हैं।

पोस्ट शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन लिखा है, 'वर्षों बाद फिर उसी वाड़े की छांव में हूं, जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था'। एक्टर ने हैशटैग के साथ लिखा है, 'तुम्बाड 2', 'प्रलय आएगा'।

