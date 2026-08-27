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Hindi News ›   Entertainment ›   Late actor Sushant Singh Rajput sister Shweta cherishes Raksha Bandhan festival memories

'भाई... अगले जन्म में तुम मेरी बड़ी बहन बनना'; सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने शेयर कीं रक्षाबंधन की यादें

Thu, 27 Aug 2026 10:21 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Thu, 27 Aug 2026 10:21 PM IST
सार

Sushant Singh Rajput Sister: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई को याद किया है। उन्होंने पुरानी यादें साझा करते हुए भावुक पोस्ट लिखा है।

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Late actor Sushant Singh Rajput sister Shweta cherishes Raksha Bandhan festival memories
श्वेता सिंह ने शेयर कीं रक्षाबंधन के त्योहार की यादें - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह को अपने दिवंगत भाई की याद आई है। अभिनेत्री ने कुछ थ्रोबैक व अनदेखी तस्वीरें साझा करते हुए एक दिल छूने वाला पोस्ट लिखा है। उन्होंने बचपन की यादें शेयर की हैं। श्वेता सिंह कीर्ति ने क्या लिखा है? जानिए

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Late actor Sushant Singh Rajput sister Shweta cherishes Raksha Bandhan festival memories
श्वेता सिंह और सुशांत सिंह राजपूत के बचपन की तस्वीर - फोटो : इंस्टाग्राम

बहन की गुड़िया से खेलते थे सुशांत
श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। कुछ बचपन की तस्वीरें हैं, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत और वे नजर आ रहे हैं। सुशांत अपनी बहन की गुड़िया से खेल रहे हैं। वहीं, एक तस्वीर में वे रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं।
श्वेता सिंह ने लिखा है, 'मुझे आज भी वह दिन याद है... तुम्हारे साथ अपने सारे खिलौने शेयर करके मुझे कितनी खुशी मिलती थी। मेरी इकलौती गुड़िया, वह छोटा सा किचन सेट जो मुझे तोहफे में मिला था... तुम्हें उनसे खेलते और मजा करते देखकर मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलती थी।

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'सुशांत के साथ बराबर बांटती थी कलाकंद'
दिवंगत एक्टर की बहन ने आगे लिखा है, 'लेकिन हां... जब बात मिठाइयों की आती थी, जो हम दोनों को बहुत पसंद थीं, तो मामला कुछ और ही होता था। मैं हमेशा यह देखा करती थी कि हम बिल्कुल बराबर-बराबर बांटें। किसी को ज्यादा न मिले, किसी को कम न मिले। एकदम बराबर होना चाहिए।
इस तस्वीर में मेरा चेहरा देखो जब मैं रक्षाबंधन पर भाई को कलाकंद खिला रही हूं। मुझे याद है कि मैं उसे सिर्फ आधा ही देना चाहती थी। बस वो एक्सप्रेशन देखो। मैं कितनी ध्यान से देख रही हूं कि कहीं वह बड़ा टुकड़ा न खा ले'।

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Late actor Sushant Singh Rajput sister Shweta cherishes Raksha Bandhan festival memories
सुशांत सिंह राजपूत और श्वेता सिंह कीर्ति - फोटो : सोशल मीडिया

लिखा- 'हम सब यहां वैसे ही हैं, जैसे थे'
श्वेता सिंह आगे लिखती हैं, 'ये वो यादें हैं, जिन्हें मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगी। बहुत प्यारी यादें। वैसे भाई... अगले जन्म में, अगर मेरा जन्म हुआ, तो तुम्हें मेरी बड़ी, प्यारी बहन बनना होगा... और मैं वो शरारती, प्यारा बच्चा बनूंगी जो तुम थे।
अगर मैं अपनी जिंदगी के सबसे करीबी पलों में से किसी एक पल को हमेशा के लिए रोक सकती, तो यह पल सबसे खास होता... हम सब यहां हैं। साथ में। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम थे... हमेशा के लिए एक परफेक्ट पल में कैद'।
श्वेता सिंह ने आखिर में लिखा है, 'भाई! ईश्वर की गोद में तुम हमेशा महफूज रहो'।
बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 15 जून 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 34 वर्ष की आयु में वे अपने मुंबई के बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे। 
 

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