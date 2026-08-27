'भाई... अगले जन्म में तुम मेरी बड़ी बहन बनना'; सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने शेयर कीं रक्षाबंधन की यादें

लिखा- 'हम सब यहां वैसे ही हैं, जैसे थे'

श्वेता सिंह आगे लिखती हैं, 'ये वो यादें हैं, जिन्हें मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगी। बहुत प्यारी यादें। वैसे भाई... अगले जन्म में, अगर मेरा जन्म हुआ, तो तुम्हें मेरी बड़ी, प्यारी बहन बनना होगा... और मैं वो शरारती, प्यारा बच्चा बनूंगी जो तुम थे।

अगर मैं अपनी जिंदगी के सबसे करीबी पलों में से किसी एक पल को हमेशा के लिए रोक सकती, तो यह पल सबसे खास होता... हम सब यहां हैं। साथ में। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम थे... हमेशा के लिए एक परफेक्ट पल में कैद'।

श्वेता सिंह ने आखिर में लिखा है, 'भाई! ईश्वर की गोद में तुम हमेशा महफूज रहो'।

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 15 जून 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 34 वर्ष की आयु में वे अपने मुंबई के बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे।

