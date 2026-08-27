'इससे क्या संदेश जाता है'? महाराष्ट्र सरकार के हाथों समय रैना के सम्मान पर सुनील पाल ने जताई नाराजगी

क्या बोले सुनील पाल?

सुनील पाल ने वीडियो में सवाल किया है कि आप किस वजह से समय का सम्मान कर रहे हैं, यह तो बताओ? क्या वह गाली-गलौज करता है इसलिए? जो ऐसी गालियां देता है, जिन्हें आप सुन भी नहीं सकते, उसे आप यह सम्मान दे रहे हैं। आने वाले समय में जो नए कॉमेडियन और कलाकार आ रहे हैं, उनके पास क्या मैसेज पहुंचेगा?



सुनील ने आगे कहा, 'नए कॉमेडियन को यही संदेश जाएगा कि अगर सम्मान पाना है तो पहले कॉमेडियन बनो, गाली-गलौज करो और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी करो कि पुलिस केस हो आप पर और पुलिस आपको ले जाए। न्यूज में आ जाओ और न्यूज में आने के बाद आपका शो दोबारा नई सक्सेस के साथ बाहर आएगा। जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो हर आदमी आपको सलाम करेगा'।

