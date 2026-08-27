'इससे क्या संदेश जाता है'? महाराष्ट्र सरकार के हाथों समय रैना के सम्मान पर सुनील पाल ने जताई नाराजगी
Sunil Pal On Samay Raina Felicitation: हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से समय रैना को सम्मानित किया गया है। इस पर कॉमेडियन सुनील पाल ने नाराजगी जाहिर की है।
विस्तार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कॉमेडियन समय रैना को सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने वाली एक फिल्म में हिस्सा लेने के लिए मिला। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से समय रैना को सम्मानित किए जाने पर सुनील पाल ने रिएक्शन दिया है और आलोचना की है।
सुनील पाल ने जताई नाराजगी
शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' फेम कॉमेडियन समय रैना को महाराष्ट्र सरकार की ओर से सम्मान मिलने पर सुनील पाल ने कहा कि इससे क्या संदेश जाता है? दरअसल, समय रैना के शो में कई आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणियां की गई थीं। इसी सिलसिले में कॉमेडियन सुनील पाल ने रैना को सम्मानित किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है।
सुनील पाल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सवाल उठाया कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' से जुड़े विवाद को देखते हुए इससे क्या संदेश जाता है।
क्या बोले सुनील पाल?
सुनील पाल ने वीडियो में सवाल किया है कि आप किस वजह से समय का सम्मान कर रहे हैं, यह तो बताओ? क्या वह गाली-गलौज करता है इसलिए? जो ऐसी गालियां देता है, जिन्हें आप सुन भी नहीं सकते, उसे आप यह सम्मान दे रहे हैं। आने वाले समय में जो नए कॉमेडियन और कलाकार आ रहे हैं, उनके पास क्या मैसेज पहुंचेगा?
सुनील ने आगे कहा, 'नए कॉमेडियन को यही संदेश जाएगा कि अगर सम्मान पाना है तो पहले कॉमेडियन बनो, गाली-गलौज करो और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी करो कि पुलिस केस हो आप पर और पुलिस आपको ले जाए। न्यूज में आ जाओ और न्यूज में आने के बाद आपका शो दोबारा नई सक्सेस के साथ बाहर आएगा। जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो हर आदमी आपको सलाम करेगा'।
कॉमेडियन बोले- 'घोर कलयुग'
सुनील पाल आगे बोले, 'जो पुलिस वाले आपको मार रहे थे, वो आपकी सुरक्षा करेंगे। जो सरकार आपको गलत कह रही थो वो आपका सम्मान करेगी। यह घोर कलयुग है'।