बॉक्स ऑफिस: 100 करोड़ के करीब रवि तेजा की ‘इरुमुडी’, ‘आवारापन 2’ की हालत खराब; गुरुवार को किया इतना कलेक्शन

सार

Box Office Collection: इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ की कमाई में काफी गिरावट देखने को मिली है। वहीं, रवि तेजा की फिल्म ‘इरुमुडी’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। जानिए इन दोनों फिल्मों ने आज गुरुवार को कितनी कमाई की है।