{"_id":"6a9453ef334a1ddbf0047bd8","slug":"video-5000-food-and-snack-packets-dispatched-for-flood-affected-families-in-ballia-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाढ़ प्रभावित बलिया के परिवारों के लिए 5,000 खाद्य एवं स्नैक पैकेट रवाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पूर्व सांसद दानिश अली ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित राहत अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित बलिया जिले के परिवारों के लिए हंगर फ्री भारत द्वारा तैयार किए गए 5,000 खाद्य एवं स्नैक पैकेट रवाना किए। संगठन ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भी 10,000 राहत बॉक्स तैयार किए हैं और उन्हें भेजने के लिए नेपाल सरकार की आवश्यक अनुमति का इंतजार कर रहा है।

... और पढ़ें