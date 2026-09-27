राजनांदगांव में 90 साल पुरानी गणेश झांकी की धूम: 33 झांकियों ने मोहा मन, रातभर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

हॉकी के साथ अपनी पारंपरिक गणेश विसर्जन झांकी के लिए पहचान रखने वाले राजनांदगांव में इस बार भी भव्य आयोजन हुआ। 90 साल से अधिक पुरानी गणेश विसर्जन झांकी की परंपरा के तहत 26 सितंबर की रात से शुरू हुआ झांकियों का सिलसिला अगले दिन सुबह तक जारी रहा। शहर के प्रमुख मार्गों से निकली करीब 33 झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। गणेश विसर्जन झांकी देखने के लिए राजनांदगांव शहर के अलावा आसपास के जिलों और अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। देर रात तक शहर के प्रमुख इलाकों में श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ बनी रही।इस बार झांकियों में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक विषयों को अलग-अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया। इनमें हिरण्यकश्यप वध, रामसेतु निर्माण, कांटारा के पंजुरली देव, भगवान शिव समेत अन्य देवी-देवताओं और कथाओं पर आधारित झांकियां शामिल रहीं। रंग-बिरंगी सजावट, रोशनी और आकर्षक प्रस्तुति के साथ निकली झांकियों ने लोगों का ध्यान खींचा। डीजे की धुनों पर युवा और श्रद्धालु उत्साह के साथ झूमते नजर आए।झांकी का सिलसिला मानव मंदिर चौक, भारत माता चौक, गंज लाइन समेत शहर के कई प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों से होकर गुजरा। रातभर शहर में गणेश उत्सव का माहौल बना रहा। राजनांदगांव की गणेश विसर्जन झांकी की यह परंपरा कई दशकों से चली आ रही है और हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचते हैं। इस बार भी आयोजन में लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला।भव्य आयोजन को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस विभाग की ओर से 800 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती किए जाने की जानकारी दी गई। शहर के विभिन्न मार्गों पर पुलिस बल मौजूद रहा और झांकियों के पूरे रूट में सुरक्षा व्यवस्था संभाली गई। पुलिस और प्रशासन की निगरानी के बीच झांकियों का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा। देर रात से सुबह तक चले इस आयोजन में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और गणेश प्रतिमाओं को विदाई दी।