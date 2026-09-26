कोरबा न्यूज: थाने से भागा छेड़छाड़ का आरोपी रात में घर पहुंचता था, पुलिस ने आधी रात घेराबंदी कर पकड़ा

पसान थाना परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हुए छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने तीन दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिन में जंगल में छिपा रहता था और रात के सन्नाटे में चोरी-छिपे अपने घर पहुंचता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 25 सितंबर की आधी रात उसके घर की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

बताया जा रहा है कि आरोपी खीरचंद पिता रामचरण (40) पसान थाना क्षेत्र का निवासी है। उसके खिलाफ छेड़छाड़ का पुराना मामला दर्ज था, जिसमें वह लंबे समय से फरार चल रहा था। न्यायालय ने उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था। 22 सितंबर को पसान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाने लाया था।

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थाने में बैठाकर आरोपी से पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान उसने शौचालय जाने की बात कही। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे जाने दिया, लेकिन वह शौचालय से वापस नहीं लौटा। काफी देर तक उसके नहीं लौटने पर पुलिसकर्मी उसे तलाशने गए, लेकिन आरोपी थाने से फरार हो चुका था। घटना की जानकारी मिलते ही थाने में हड़कंप मच गया।

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आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ अभिरक्षा से भागने का अलग से अपराध दर्ज किया और तलाश शुरू कर दी। आसपास के जंगल, उसके घर और आने-जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।



पुलिस के अनुसार, फरार होने के बाद आरोपी एक दिन तक जंगल और आसपास के इलाकों में छिपता रहा। इसके बाद वह रात में गांव में सन्नाटा होने के बाद घर के पिछले रास्ते से करीब 11 बजे पहुंचता था। परिवार से मिलने के बाद सुबह करीब 3 बजे फिर जंगल की ओर निकल जाता था। आरोपी खेती-किसानी और मजदूरी का काम करता है। उसकी पत्नी और बच्चे घर पर रहते हैं, जिनसे मिलने के लिए वह रोज रात में घर पहुंच रहा था।

इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी रात के समय अपने घर आता है। सूचना के आधार पर 25 सितंबर की आधी रात पसान पुलिस ने उसके घर की घेराबंदी की और छापा मारकर आरोपी खीरचंद को गिरफ्तार कर लिया। पसान थाना प्रभारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि फरार आरोपी खीरचंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।