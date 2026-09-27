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रायपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी: पति ने पत्नी और दो मासूम बच्चों को चाकू से काट डाला, फिर खुद को भी मारा

Sun, 27 Sep 2026 11:05 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Sun, 27 Sep 2026 11:05 AM IST
सार

रायपुर के डुमरतराई स्थित साहूपारा में पति ने कथित चरित्र शंका के चलते पत्नी और दो नाबालिग बच्चों की चाकू से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती आरोपी का इलाज जारी है।

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Sensational triple murder in Raipur: Husband stabs wife and two innocent children to death
रायपुर में दिल दहला देने वाली वारदात - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डुमरतराई स्थित साहूपारा में ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। माना थाना क्षेत्र में एक पति ने कथित तौर पर चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी और दो नाबालिग बच्चों की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने खुद पर चाकू से हमला कर आत्महत्या की कोशिश की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने तीनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा भेज दिया है। घटनास्थल को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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पढ़ें: थाने से भागा छेड़छाड़ का आरोपी रात में घर पहुंचता था, पुलिस ने आधी रात घेराबंदी कर पकड़ा

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पुलिस पड़ोसियों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था और किन परिस्थितियों में आरोपी ने पत्नी और दोनों बच्चों पर हमला किया। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, बालोद निवासी भुनेश्वर साहू अपने परिवार के साथ साहूपारा में किराए के मकान में रह रहा था। बताया जा रहा है कि देर रात विवाद के बाद उसने पहले अपनी पत्नी खिलेश्वरी साहू पर चाकू से हमला किया। इसके बाद उसने अपने दो बच्चों आशीष साहू (10) और ज्ञान साहू (8) पर भी चाकू से हमला कर दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से हमला कर आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

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