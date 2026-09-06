झीरम घाटी फैसले से कांग्रेस असंतुष्ट:बड़े नक्सली नेताओं की भूमिका की जांच की मांग;सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

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वर्ष 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले से जुड़े मामले में NIA कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस ने असंतोष जताया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी न्यायालय के फैसले का अनादर नहीं करती, लेकिन इस निर्णय से संतुष्ट भी नहीं है। कांग्रेस ने मामले में बड़े नक्सली नेताओं और कथित मुख्य साजिशकर्ताओं की भूमिका की जांच की मांग उठाई है।



कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, झीरम घाटी हमले में छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं समेत 32 लोगों की मौत हुई थी। उनका कहना है कि जांच के दौरान रामन्ना सहित कई बड़े नक्सली नेताओं के नाम सामने आए थे, लेकिन हमले के पीछे उनकी कथित भूमिका को लेकर अब तक पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई है।



जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश अग्रवाल समेत पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि कई नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद भी झीरम हमले के संबंध में उनसे पर्याप्त पूछताछ नहीं की गई। कांग्रेस का कहना है कि आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से पूछताछ कर हमले के कथित मुख्य सरगनाओं और साजिशकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए।



पार्टी नेताओं ने सवाल उठाया कि इतने बड़े हमले के मामले में निचले स्तर के आरोपियों पर कार्रवाई के बावजूद कथित बड़े नक्सली नेतृत्व की जवाबदेही अब तक तय क्यों नहीं हुई।



कांग्रेस नेताओं ने कहा कि झीरम घाटी हमले की पूरी साजिश और उसमें शामिल कथित मुख्य साजिशकर्ताओं की भूमिका सामने आना जरूरी है। पार्टी का कहना है कि पीड़ित परिवारों को पूर्ण न्याय तभी मिलेगा, जब घटना के पीछे की पूरी कड़ी की जांच होगी। NIA कोर्ट के फैसले से असंतोष जताते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग आगे भी जारी रखेगी।

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