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उत्तरकाशी: भाई दूज पर कल बंद होंगे यमुनोत्री मंदिर के कपाट, फिर छह माह खरसाली में होगी मां यमुना की पूजा

Tue, 10 Nov 2026 01:57 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, बड़कोट (उत्तरकाशी)
संवाद न्यूज एजेंसी, बड़कोट (उत्तरकाशी) Published by: Renu Saklani Updated Tue, 10 Nov 2026 01:57 PM IST
सार

गंगोत्री धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी कल श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे। 

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Yamunotri Dham doors close for winter on bhai dooj goddess yamuna to be worshipped in kharsali
यमुनोत्री धाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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भैयादूज के पावन पर्व पर बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही छह माह तक चलने वाली शीतकालीन पूजा-अर्चना का क्रम मां यमुना के मायके खरसाली स्थित यमुना मंदिर में शुरू हो जाएगा। कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव डोली सोमेश्वर महाराज की अगुवाई में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली के लिए रवाना होगी।

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यमुनोत्री मंदिर समिति के अनुसार, बुधवार 11 नवंबर 2026 को शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, अनुराधा नक्षत्र, सौम्य योग और धनु लग्न में सुबह 10:28 बजे कपाट बंद करने का मुहूर्त निर्धारित किया गया है। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ मां यमुना की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। इसके बाद मां यमुना की उत्सव डोली सोमेश्वर महाराज की अगुवाई में यमुनोत्री धाम से खरसाली के लिए प्रस्थान करेगी।
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मंदिर समिति के सचिव सुनील उनियाल एवं प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव डोली पारंपरिक वाद्ययंत्रों और धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ खरसाली पहुंचेगी। शाम को खरसाली गांव पहुंचने पर स्थानीय श्रद्धालु और ग्रामीण पारंपरिक तरीके से मां यमुना की डोली का भव्य स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि शीतकाल के दौरान श्रद्धालु खरसाली स्थित मां यमुना के प्राचीन मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर सकेंगे। कपाट बंद होने के साथ ही मां यमुना की शीतकालीन पूजा-अर्चना भी खरसाली में संपन्न होगी।

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