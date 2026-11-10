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देहरादून: गोवर्धन पूजा पर सीएम धामी ने की गौ माता की पूजा, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना

Tue, 10 Nov 2026 12:57 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 10 Nov 2026 12:57 PM IST
सार

गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रकृति और पशुधन के प्रति आभार जताया। उन्होंने गौ माता की पूजा कर प्रदेश की जनता के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की।

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CM pushkar singh dhami performs govardhan puja, worships cow at dehradun residence
गोवर्धन पूजा करते सीएम धामी - फोटो : ANI

विस्तार
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देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर पारंपरिक विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गौ माता की पूजा की। गाय को तिलक लगाया और फूलों की माला पहनाई। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

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मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रकृति, पशुधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में गौ माता का विशेष महत्व है। गायों का संरक्षण और संवर्धन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे पर्व हमें प्रकृति और पशुधन के महत्व का एहसास कराते हैं।

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