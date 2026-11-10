देहरादून: गोवर्धन पूजा पर सीएम धामी ने की गौ माता की पूजा, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना

देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर पारंपरिक विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गौ माता की पूजा की। गाय को तिलक लगाया और फूलों की माला पहनाई। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

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