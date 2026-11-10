Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Gangotri Temple Closes today for Winter Goddess Ganga Worship to Continue at Mukhba Chardham yatra 2026

उत्तराखंड: आज शीतकाल के लिए बंद होंगे गंगोत्री मंदिर के कपाट, मुखबा के लिए रवाना होगी मां गंगा की डोली

Tue, 10 Nov 2026 08:16 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी Published by: Renu Saklani Updated Tue, 10 Nov 2026 08:16 AM IST
सार

चारधाम यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ रही है। गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे। इसके शीतकाल में मुखबा में मां गंगा की पूजा-अर्चना होगी।

विज्ञापन
Gangotri Temple Closes today for Winter Goddess Ganga Worship to Continue at Mukhba Chardham yatra 2026
गंगोत्री धाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चारधाम यात्रा के तहत आज मंगलवार को गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद होंगे। शुभ मुर्हूत के अनुसार दोपहर 12.05 बजे मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। शीतकाल के दौरान मां गंगा की पूजा अर्चना मुखबा में होगी।

विज्ञापन


19 अप्रैल 2026 को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा का आगाज हुआ था। परंपरा के अनुसार गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के दिन बंद किए जाते हैं। 10 नवंबर को दोपहर 12.05 बजे मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। मां गंगोत्री की डोली मुखबा के लिए रवाना होगी।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें...जेनी प्रकरण: हरक सिंह के आरोप पर सामने आईं पूर्व विधायक, एएसपी नेता बोले-जेनी ने खुद बताई थी बेटे की सच्चाई
विज्ञापन
विज्ञापन


11 नवंबर को भैया दून के दिन बाबा केदार व यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। जबकि 16 नवंबर को बदरीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed