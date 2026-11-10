उत्तराखंड: आज शीतकाल के लिए बंद होंगे गंगोत्री मंदिर के कपाट, मुखबा के लिए रवाना होगी मां गंगा की डोली

चारधाम यात्रा के तहत आज मंगलवार को गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद होंगे। शुभ मुर्हूत के अनुसार दोपहर 12.05 बजे मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। शीतकाल के दौरान मां गंगा की पूजा अर्चना मुखबा में होगी।

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