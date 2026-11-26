मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कल 27 नवंबर को होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाओं पर मुहर लगेगी। प्रदेश सरकार ने एक दिसंबर से आंगनबाड़ी कार्यर्ता, सहायिकाओं, आशा, भोजनमाता व अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कैबिनेट में इन घोषणाओं के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।

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