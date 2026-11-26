ऋषिकेश: मनसा देवी फाटक के पास अचानक धंसी सड़क, ईंटों से भरा ट्रक फंसा, कई घंटों से लगा भीषण जाम
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 26 Nov 2026 03:22 PM IST
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मनसा देवी फाटक के पास आज अचानक सड़क धंस गई। इस दौरान यहां ईंटों से भरा ट्रक फंस गया। इसके चलते कई घंटों से जाम की स्थिति बनी हुई है और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क की मरम्मत की मांग लंबे समय से की जा रही है। सड़क पर अक्सर पानी बहता रहता है और खराब हालत के कारण दोपहिया वाहन चालक कई बार दुर्घटना का शिकार होने से बाल-बाल बचते हैं। सड़क की मरम्मत भी कई बार हो चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।
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