मनसा देवी फाटक के पास आज अचानक सड़क धंस गई। इस दौरान यहां ईंटों से भरा ट्रक फंस गया। इसके चलते कई घंटों से जाम की स्थिति बनी हुई है और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क की मरम्मत की मांग लंबे समय से की जा रही है। सड़क पर अक्सर पानी बहता रहता है और खराब हालत के कारण दोपहिया वाहन चालक कई बार दुर्घटना का शिकार होने से बाल-बाल बचते हैं। सड़क की मरम्मत भी कई बार हो चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क की मरम्मत की मांग लंबे समय से की जा रही है। सड़क पर अक्सर पानी बहता रहता है और खराब हालत के कारण दोपहिया वाहन चालक कई बार दुर्घटना का शिकार होने से बाल-बाल बचते हैं। सड़क की मरम्मत भी कई बार हो चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।