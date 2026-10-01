Uttarkashi News: पुरोला में मिनी क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का रंगारंग आगाज
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Thu, 01 Oct 2026 04:28 PM IST
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पुरोला। कमल नदी के तट पर बृहस्पतिवार को तीन दिवसीय जनपद स्तरीय मिनी क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का रंगारंग शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में जनपद के छह विकासखंडों नौगांव, पुरोला, चिन्यालीसौड़, डुंडा, भटवाड़ी और मोरी की 72 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।
पहले दिन जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश सिंह चौहान ने 100 मीटर दौड़ का शुभारंभ किया। इससे पहले विभिन्न विकासखंडों की टीमों ने मार्च पास्ट किया। इसमें मोरी प्रथम, पुरोला द्वितीय और चिन्यालीसौड़ तृतीय स्थान पर रहा। गत वर्ष के चैंपियन छात्र असरूदीन ने मशाल लेकर मैदान का चक्कर लगाया जिसके बाद प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ हुआ।
जनपद क्रीड़ा समन्वयक रमेश चौहान ने बताया कि कबड्डी और खो-खो में जनपद स्तर की 12-12 टीमें हिस्सा ले रही है जबकि एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाओं में करीब 500 छात्र-छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अमित कोटियाल, खंड शिक्षा अधिकारी पूजा नेगी आदि मौजूद रहे। संवाद
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पहले दिन जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश सिंह चौहान ने 100 मीटर दौड़ का शुभारंभ किया। इससे पहले विभिन्न विकासखंडों की टीमों ने मार्च पास्ट किया। इसमें मोरी प्रथम, पुरोला द्वितीय और चिन्यालीसौड़ तृतीय स्थान पर रहा। गत वर्ष के चैंपियन छात्र असरूदीन ने मशाल लेकर मैदान का चक्कर लगाया जिसके बाद प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ हुआ।
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जनपद क्रीड़ा समन्वयक रमेश चौहान ने बताया कि कबड्डी और खो-खो में जनपद स्तर की 12-12 टीमें हिस्सा ले रही है जबकि एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाओं में करीब 500 छात्र-छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अमित कोटियाल, खंड शिक्षा अधिकारी पूजा नेगी आदि मौजूद रहे। संवाद
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