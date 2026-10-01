Uttarkashi News: जानकीचट्टी में हादसे ने खोली यात्री सुरक्षा व्यवस्था की पोल

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स्कूटी फिसलने से एक महिला घायलबड़कोट। यमुनोत्री धाम यात्रा के अंतिम पड़ाव जानकीचट्टी में स्कूटी से यात्रियों को ढोने की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक स्कूटी पर तीन लोग बिना हेलमेट सवार नजर आ रहे हैं। तेज रफ्तार स्कूटी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई और तीनों सवार गिर पड़े। हादसे में एक महिला का पैर स्कूटी के नीचे फंस गया। महिला को अस्पताल पहुंचाया गया।हादसे का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने यात्रा सीजन में यात्री सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की निगरानी पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि जानकीचट्टी में रैपिडो के नाम पर स्कूटी से यात्रियों को ले जाने का चलन बढ़ रहा है और कई मामलों में दोपहिया वाहन पर निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया जा रहा है। इसके एवज में यात्रियों से किराया भी लिया जा रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान जानकीचट्टी में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में नियमों की अनदेखी कर तीन सवारियों को एक स्कूटी पर बैठाना हादसे का जोखिम बढ़ा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने की शिकायतें पहले भी सामने आती रही है लेकिन प्रभावी निगरानी नहीं होने से स्थिति पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग सका।लोगों ने पुलिस-प्रशासन से वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय यात्रा मार्ग पर नियमित चेकिंग और सख्ती जरूरी है। एसडीएम बृजेश कुमार तिवारी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस से जांच कराई जाएगी।