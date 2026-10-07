उत्तरकाशी: सीएम धामी ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन रामलीला मैदान में सभा और कलश यात्रा में होंगे शामिल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जोशियाड़ा हेलीपैड पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर और मां शक्ति मंदिर पहुंचे। इसके बाद वे रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।
विस्तार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के जोशियाड़ा हेलीपैड पहुंचने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और मां शक्ति मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री सेवा संकल्प अभियान के तहत रामलीला मैदान में आयोजित ‘विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति कलश यात्रा में शामिल होंगे।
ये भी पढे़ं...एक विलेन फिल्म जैसी वारदात: हत्या के पीछे की कहानी हर किसी को चौंका रही, तीन लोगों को उतार दिया मौत के घाट
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस-प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं, सीएम के कार्यक्रम में विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश सचिव मनीष राणा को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री के उत्तरकाशी दौरे के दौरान धार्मिक स्थलों पर दर्शन के साथ-साथ रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रहेगी। सेवा ज्योति कलश यात्रा भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। सीएम के पहुंचने के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासन और पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है।