उत्तरकाशी: सीएम धामी ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन रामलीला मैदान में सभा और कलश यात्रा में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के जोशियाड़ा हेलीपैड पहुंचने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और मां शक्ति मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री सेवा संकल्प अभियान के तहत रामलीला मैदान में आयोजित ‘विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति कलश यात्रा में शामिल होंगे।

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