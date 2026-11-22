1 of 6 भाजपा कार्य समिति की बैठक में राजनाथ सिंह और सीएम धामी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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2 of 6 भाजपा कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ता - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

वहीं, कार्य समिति की बैठक के बाद देर शाम भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों ने बैठक कर बूथ विजय अभियान की रूपरेखा बनाई। इसमें तय किया गया कि पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बूथ विजय अभियान है। इसके तहत प्रत्येक गांव में पदाधिकारी पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। प्रदेश मीडिया सह प्रभारी विकास तिवारी ने बताया कि बूथ विजय अभियान पहली बार हो रहा है। इसमें हर बूथ पर वरिष्ठ कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष के घर जाएंगे। वे उनके नाम की नेम प्लेट लगाएंगे और भाजपा का झंडा फहराएंगे।

3 of 6 भाजपा कार्य समिति की बैठक में राजनाथ सिंह और सीएम धामी - फोटो : अमर उजाला

इसके बाद बूथ के अन्य घरों पर भी पार्टी का झंडा लगाया जाएगा। प्रत्येक बूथ पर कमल के फूल की वॉल राइटिंग और स्लोगन कम से कम पांच स्थानों पर लिखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि पांच लोकसभा क्षेत्रों में पांच सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय नेता उपस्थित रहेंगे। वहीं प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि भाजपा का लक्ष्य केवल जीत है और विकास ही मुख्य मुद्दा है।

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4 of 6 भाजपा कार्य समिति की बैठक में राजनाथ सिंह - फोटो : सूचना विभाग

उन्होंने दस साल के विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि योजनाएं केवल कागजों में नहीं, बल्कि धरातल पर उतरी हैं। भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विकास तिवारी ने आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 से 30 नवंबर तक जिला बैठकें होंगी।

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5 of 6 भाजपा कार्य समिति की बैठक में सीएम धामी - फोटो : सूचना विभाग