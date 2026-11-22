2027 में लगातार तीसरी चुनाव जीत के लिए बूथ स्तर पर विजय अभियान की रणनीति बनाई है। इसके लिए शक्ति सम्मेलन कराए जाएंगे। बूथ अध्यक्षों को नेम प्लेट लगाकर पहचान दी जाएगी, वहीं शक्ति सम्मेलन में राष्ट्रीय पदाधिकारियों को उतारने की पूरी योजना तय की गई है। जीत के मंत्र के साथ राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने बूथ प्रमुखों को जीत का मंत्र दिया।
रक्षा मंत्री ने दिए ये नौ मंत्र
भाजपा का बल संगठन, जन प्रतिनिधियों का भरोसा, जनसंवाद के नए तरीके, किसी पर व्यक्तिगत हमला न करें, युवाओं से जुड़ाव और बढ़ाएं, विपक्ष की बातों का तथ्यों के साथ खंडन करें, हर कार्यकर्ता को मोदी मिशन का वाहक बनाएं, नैतिकता और अनुशासन पर जोर, संगठन की शक्ति उसकी एकजुटता है।
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